Trump’a ‘sandıktan’ kötü haber

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin başlattığı azil sürecinin baskısı altında 2020 seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin yapıldığı üç eyaletin ikisinde düş kırıklığına uğradı. Mississippi ve Kentucky’de valilik seçimleri yapılırken, Virginia’da ise eyalet meclisi seçimleri yapıldı. Trump’ın 2020 seçimlerinde tekrar aday olması ve süren azil soruşturmasına halkın bakışını göstermesi açısından önemli olarak görülen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Kentucky Valiliği az farkla Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ

Trump’ın, 2016’da kolaylıkla aldığı güney eyaleti Kentucky’de, ABD Başkanı’nın yakın destekçilerinden, eyaletin mevcut valisi Cumhuriyetçi Matt Bevin seçimi az bir farkla kaybetti. Demokrat Parti’den aday Andy Beshear, oyların yüzde 49.2’sini alırken Bevin’in oyu yüzde 48.9’da kaldı. 2016 seçimlerinde Kentucky’de yüzde 62.5 oranında oy alan Trump, üç gün önce Kentucky’de Bevin için miting düzenlemişti.

VIRGINIA DEMOKRATLARIN

Eskiden sık el değiştirebilen ancak son yıllarda gittikçe Demokratların kalesi haline gelen Virginia eyaletinde, Eyalet Senatosu ve Delege Meclisi seçimleri yapıldı. Senato seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar 21, Cumhuriyetçiler ise 18 sandalyeyi kazandı. Delege Meclisi’nde ise Demokratlar 53, Cumhuriyetçiler ise 42 üyelik elde etti. Böylece 1994’ten bu yana Demokratlar Virginia’da ilk kez hem eyalet yönetimini hem yasama organlarında kontrolü sağladı. Mississippi eyaletinde ise mevcut Vali Yardımcısı Cumhuriyetçi Tete Reeves’e karşı Demokrat Parti adına eyaletin başsavcısı Jim Hood yarıştı. Reeves, oyların yüzde 52.1’ini alarak vali seçildi.

TRUMP’A EL HAREKETİ YAPAN KADIN SEÇİLDİ

Trump’ın konvoyuna 2017 yılında yaptığı el hareketi yankı uyandıran Juli Briskman, Virginia eyaletinde Loudoun ilçesi denetçiler kurulu seçiminde Cumhuriyetçi rakibi Suzanne Volpe’yi yüzde 42 oy oranı ile geride bıraktı. Briskman, el hareketi olayının sosyal medyada yayınlanmasının ardından, ABD hükümeti ve ordu hesabına çalışan bir alt yüklenici şirketin pazar araştırma departmanındaki işinden çıkarılmıştı. Öte yandan Virginia Senatosu seçimlerinde, Gazala Haşimi eyalet tarihinde seçilen ilk Müslüman senatör oldu.

SKANDALDA İKİ YETKİLİ BAŞKAN’A KARŞI KONUŞTU

Trump’a yönelik azil soruşturmasında Kongre’de düzenlenen kapalı oturumlarda konuşan ABD’nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD’nin Avrupa Birliği (AB) Elçisi Gordon Sondland’ın ifade metinleri paylaşıldı. Buna göre Volker, Trump’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden ve ailesinin konusunun açılmasının kendisini endişelendirdiğini belirtti.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

ABD’nin AB Elçisi Sondland’ın Temsilciler Meclisi’nde 17 Ekim’de verdiği ifadeyi ise değiştirdiği ortaya çıktı. Sondland yeni ifadesinde, Ukrayna’ya Biden ailesini araştırması için bir baskının söz konusu olduğunu belirterek, “Büyük bir toplantının ardından Zelenski’nin Başdanışmanı Andriy Yermak ile görüştüm ve eğer kamuya açık bir yolsuzlukla mücadele yayımlamazlarsa, askeri yardımların sürmeyeceğini söyledim” dedi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi azil soruşturması kapsamındaki ilk kamuya açık oturumlarını ise 13 ve 15 Kasım’da yapacak.