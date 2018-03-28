Trump’a meydan okuyan atomik lider
NÜKLEER denemeleri ve kıtalararası balistik füzeleriyle Amerika’ya kafa tutan Kuzey Kore’nin 30’lu yaşlardaki demir yumruk lideri Kim Jong-Un, göreve gelmesinin ardından ilk kez yurtdışına çıkarak, en büyük destekçisi Çin’e ayak bastı ve bu defa atom bombalarıyla değil, diplomatik şovlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Uluslararası toplum, “Kim bu adam ve genç diktatör şimdi ne yapacak?” merakı içinde…
ADI JONG-UN, SOYADI KİM
Korece ya da Kore dilinde, soy isimleri başta yazılıyor, isimleri ise, daha sonra geliyor. Kore dili, Türkçe’nin de içinde bulunduğu Ural-Altay dil grubu içinde kabul ediliyor. Dünya Bankası’nın 2016 verilerine göre, 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'yi tek başına yöneten liderin adı Jong-Un, soyadı Kim.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon işgalinden kurtulan ve dönemin Sovyetler Birliği ile ABD arasında bölünen Kore yarımadasında 1948’de iki devlet kuruldu. Kuzeyde kalan Komünist Kore’yi, kâğıt üzerinde Kore İşçi Partisi yönetiyor, ancak fiiliyatta Kim hanedanı tek iktidar.
Jong Un, Kim hanedanının 3’üncü nesli. İlk lider dede İl-Sung 1994’te öldükten sonra yerine oğlu Jong-İl geldi. 2011’de Jong-İl de öldü ve torun Jong-Un başa geçti. Kuzey Kore’de Kim hanedanı hakkındaki bilgiler çok gizli tutuluyor bu nedenle Jong Un’un hangi yıl doğduğu bile kesin olarak belli değil. 30’lu yaşlarda olduğu biliniyor.
3’ÜNCÜ EŞ DANSÖZ JUNG HUİ’NİN OĞLU
Jong-Un babasının 3’üncü eşi, Japonya doğumlu Koreli dansöz Ko Jung Hui’den dünyaya geldi. Annesi 2004 yılında meme kanserinden öldü. 8 yaşındayken doğum gününde general rütbeli üniforma giydi. Generallerin tümü karşısında hazır ol duruşunda bekledi. Kuzey Kore’nin gelecekteki lideri olacağı o günlerden belliydi.
VAN DAMME VE BASKETBOL HAYRANI
Lise eğitimini gözlerden uzak bir şekilde büyük halası Ko Yong Suk gözetiminde İsviçre’de aldı. Sınıf arkadaşları, “Çok utangaç bir çocuktu, kayak seviyor, Hollywood’un sert çocuğu Jean-Claude Van Damme ve basketbol hayranıydı” diyor, ancak Kuzey Kore hanedanından olduğunu okul döneminde bilmediklerini anlatıyor. Jong-Un’un, liseli yılları bir yana bırakılırsa, Çin’e ayak basması bilinen ilk yurt dışı gezisi kabul ediliyor. Amerikalı tek misafiri, ABD’nin ünlü basketbol oyuncusu Dennis Rodman oldu.
GÜLER YÜZLÜ DİKTATÖR
7 yıl önce babasının yerine geçtiğinde genç Jong-Un’un, devletin ve üst düzey askerlerin kuklası olacağı tahminleri yapılıyordu. Hiç öyle olmadı. Ülkesinden adım dışarı atmadı, ancak dünya gündeminin birinci sıralarında yer almayı başardı. Nükleer denemeleri ve balistik füze atışlarıyla sürekli dikkatleri üzerine çekti. Babası ve dedesi, asık yüzleri ile biliniyordu. Jong-Un, sürekli gülen bir çehreyle nükleer ve balistik füze denemelerinde pozlar verdi.
SÜREKLİ ABD’YE KAFA TUTTU
Karşılıklı tehditlerle sürekli ABD’ye kafa tuttu. Özellik ABD Başkanı Donald Trump’a tehditler savurdu, Washington’dan da benzer karşılıklar aldı. Trump, Mart başında Kuzey Kore’nin genç lideri ile yüzyüze görüşmeye hazır olduğunu açıklayınca, diplomatik alanın yıldız ismi oldu.
SUİKASTLER, İNFAZLAR, TOPLAMA KAMPLARI
Jong-Un, 7 yıllık iktidarında her ne kadar sevimli pozlar verse de acımasız bir lider oldu. Liderliğinin 2’inci yılında 2013 yılında dayısı ve akıl hocası Jang Song Thaek’in infaz emrini verdi. Devletin resmi yayın organı, infazın gerekçesini, “Kirli insan nüsveddesi” diye açıkladı.
Geçen yıl üvey kardeşi Kim Jang Nam, diktatörün hışmına uğradı. Jang Nam, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da havaalanında yürürken Kuzey Koreli ajanların yüzüne sinir gazı sıkmasıyla öldürüldü.
Kuzey Kore resmi olarak ateist bir toplum. Jong-Un halkını çok daha acımasız yöntemlerle kontrol altında tutuyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, 120 bine yakın siyasi tutuklunun toplama kamplarında işkence gördüğünü savunuyor. Halk uluslararası ambargoların yanısıra yönetim tarafından da kapalı tutuluyor. Kuzey Kore’den sıklıkla, kıtlık ve açlık haberleri geliyor.
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