Trump’a mektup yazdı: Jacob ile evlenecektim ama öldürüldü

Anaokulundan arkadaşı olan ve evlenme hayali kurduğu Jacob’ın silahlı saldırıda öldüğünü belirten Ava Olsen, çocukların silahlardan korunması için yardım istedi. 2016 eylül ayında Townwille kentinde bir anaokulunu basan 14 yaşındaki bir saldırgan, silahlı saldırıda üç kişiyi öldürmüştü. Jacob Hall da kurbanlardan biriydi. Ava, Trump’a yazdığı mektupta olayı şu sözlerle aktardı: “En iyi arkadaşım Jacob hayatını kaybetti. Çok üzüldüm. Onu seviyordum ve onunla evlenecektim. Silahlardan nefret ediyorum. Hayatımı mahvetti ve benden en iyi arkadaşımı çaldı.”

BAŞKAN’DAN YANIT

Başkan Trump’ın Ava’ya yanıtı Noel’den sonra geldi. ‘Sevgili Ava’ diye başlayan mektup ‘Bayan Trump ve ben, arkadaşın Jacob’u kaybetmiş olduğunu duyduğumuza çok üzüldük’ diye devam ediyordu. Trump, Amerikalı çocukların güvenli yerlerde büyümesinin hedeflerinden biri olduğunu da kaydetti. Yargıç 12 Şubat’ta görülecek duruşmada sanık Jesse Osbourne’nun ‘çocuk’ mu, ‘yetişkin’ mi olarak yargılanacağına karar verecek.