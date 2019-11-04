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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.11.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Trump'a kötü haber... 'Bizzat görmeye başlayacak'

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Trump'a kötü haber... 'Bizzat görmeye başlayacak'

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin iki ifadenin dökümünü yayımladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat, Denetleme ve Dış İlişkiler Komiteleri, yaptıkları ortak açıklama ile azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch ile eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Michael McKinley'in ifade metinlerini yayımladıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Azil soruşturmasının kamuya açık bu kısmına ilerlerken, Amerikan halkı komitelerin topladığı kanıtları bizzat görmeye başlayacak. Verilen her ifadede Trump'ın kendi siyasi yararı uğruna iktidar gücünü nasıl kullanmaya çalıştığını öğreniyoruz." ibaresine yer verildi.

Yayımlanan dökümlerde, genel olarak Yovanotitch'in büyükelçilik görevinden alınması sürecine ilişkin bilgiler bulunuyor.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu. 

 

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