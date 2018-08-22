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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
22.08.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Trump’a kötü haber… ‘Bildiği her şey anlatmaya hazır’

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Trump’a kötü haber… ‘Bildiği her şey anlatmaya hazır’

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'in, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklandı.

Bu yöndeki açıklama, Cohen'in avukatı Lanny Davis'ten geldi.

MSNBC'ye konuşan Davis, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" dedi.

Davis, Cohen'in, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu söyledi.

Avukat Lanny Davis'e göre Cohen, Trump'ın başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik bilgisayar korsanlığıyla ilgili olarak da bilgi sahibi olduğunun farkındaydı.

Özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller'in Cohen ile iletişime geçip geçmediğini ise henüz bilmiyor.
Robert Mueller, Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

'MÜVEKKİLİM ARTIK RAHATLADI'

Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

Avukatı Lanny Davis ise "Müvekkilim artık rahatladı" dedi.

TRUMP: COHEN'İ AVUKAT OLARAK TUTMAYIN

ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamadan kısa bir süre sonra Twitter hesabından Cohen'i eleştiren tweetler attı.
Donald Trump, "İyi bir avukat arıyorsanız, Michael Cohen'in hizmetlerine başvurmamanızı şiddetle tavsiye ederim!" dedi.

Trump bir diğer tweetinde de "Michael Cohen'in kabul ettiği finansman ihlallerinin aslında suç olmadığını, eski başkan Barack Obama'nın kampanyası döneminde büyük ihlaller yapıldığını ama kolayca anlaşmaya varıldığını" söyledi.

'RUSYA NEREDE MÜDAHALE ETMİŞ?'

Trump Salı günü Batı Virginia'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın seçimlere müdahal ettiği iddialarıyla ilgili olarak, "Nerede müdahale etmiş? Hala Rusya'nın müdahalesini arıyorlar? Nerede müdahale? Bulun. Müdahaleyi bulmak istiyoruz" demişti.

Michael Cohen ise Salı günü New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitmiş ve "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı", "mali kurumlara yalan beyanda bulunarak seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" suçlarını kabul etmişti.

ABD'de aynı gün başkanlık seçimlerinde vergi kaçırma iddialarını soruşturan davada jüri, Trump'ın seçim kampanyası direktörü Paul Manafort'u, 18 suçlamadan 8'inden suçlu bulmuştu.

Bunlardan beşi vergi kaçırma, biri yabancı bankalardaki hesaplarını beyan etmeme.

 

 

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