Trump’a kendi partisinden tepki: Savcıya müdahale etme
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Rusya’nın 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’i hedef alınca, ilk tepkiyi kendi partisindeki Cumhuriyetçilerden gördü. Cumhuriyetçi siyasiler, “Burası bir hukuk devleti. Bunu kabul edemeyiz” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün attığı tweette “Neden Mueller’in ekibinde bazıları Sahtekar Hillary (Clinton) destekçisi olan 13 koyu demokrat var fakat ekip içerisinde hiçbir tane cumhuriyetçi yok? Ekibe yakın zamanda bir demokrat daha eklediler. Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı? Ayrıca ortada hile yok” ifadelerini kullandı.
'SORUŞTURMA HİÇ BAŞLAMAMALIYDI'
Trump, bir başka tweetinde “Mueller soruşturması hiç başlamamalıydı. Ortada hile ve suç yok. Bu (soruşturma) düzmece işlere ve Sahtekar Hillary ve Demokratik Ulusal Komite’nin parayla hazırlattığı sahte bir dosyaya dayanıyor. Dosya, benim kampanyamın gözetim altına alınması için mahkemede uygunsuz bir şekilde kullanıldı” diye yazdı.
GRAHAM: BAŞKANLIĞININ SONU OLUR
Trump’ın bu çıkışına kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’den sert tepki ve eleştiriler geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Özel Savcı Mueller’in müdahale olmadan soruşturmasına devam etmesine izin verilmesi gerektiğini ve birçok Cumhuriyetçi siyasetçinin bu görüşte olduğunu aktardı. Trump’ı savcıyı görevden almaması yönünde uyaran Graham, “Eğer bunu yapmaya kalkarsa bu onun (Trump’ın) başkanlığının sonu olur çünkü biz bir hukuk devletiyiz” dedi.
FLAKE: KONGRE KABUL ETMEZ
Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake ise Trump’ın ifadelerinin Mueller’in görevden alınmasının temelinin hazırlanmasına yönelik bir hamleye benzediğini söyledi. Flake, “Mueller’e yönelik ne planlanıyor bilmiyorum ama bir şeyler hazırlanıyor gibi gözüküyor. Umarım bu yöne gitmez. Kongre’de bunu kabul edemeyiz” dedi.
RYAN: MUELLER İŞİNİ YAPABİLMELİ
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhuriyetçilerin ağır toplarından olan Paul Ryan da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Trump’ı uyardı. Ryan’ın sözcüsü, “ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın hep söylediği gibi, Mueller ve ekibi işlerini yapabilmeli” dedi.
DEMOKRATLAR: MUELLER KIRMIZI ÇİZGİDİR
ABD Senatosu’ndaki Demokrat grubun başkanı Charles Schumer ise Cumhuriyetçilere Trump’a karşı durmaları için çağrı yaptı. Schumer, “Cumhuriyetçilerin, özellikle de liderlerinin, ülkemize karşı sorumluluğu var. Mueller’i kovmanın demokrasimiz için geçilemeyecek bir kırmızı çizgi olduğunu göstermeliler” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle