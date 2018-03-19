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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTrump’a kendi partisinden tepki: Savcıya müdahale etme
Dünya Trump’a kendi partisinden tepki: Savcıya müdahale etme
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Dünya
19.03.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Trump’a kendi partisinden tepki: Savcıya müdahale etme

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Trump’a kendi partisinden tepki: Savcıya müdahale etme

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Rusya’nın 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’i hedef alınca, ilk tepkiyi kendi partisindeki Cumhuriyetçilerden gördü. Cumhuriyetçi siyasiler, “Burası bir hukuk devleti. Bunu kabul edemeyiz” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün attığı tweette “Neden Mueller’in ekibinde bazıları Sahtekar Hillary (Clinton) destekçisi olan 13 koyu demokrat var fakat ekip içerisinde hiçbir tane cumhuriyetçi yok? Ekibe yakın zamanda bir demokrat daha eklediler. Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı? Ayrıca ortada hile yok” ifadelerini kullandı. 

'SORUŞTURMA HİÇ BAŞLAMAMALIYDI'

Trump, bir başka tweetinde “Mueller soruşturması hiç başlamamalıydı. Ortada hile ve suç yok. Bu (soruşturma) düzmece işlere ve Sahtekar Hillary ve Demokratik Ulusal Komite’nin parayla hazırlattığı sahte bir dosyaya dayanıyor. Dosya, benim kampanyamın gözetim altına alınması için mahkemede uygunsuz bir şekilde kullanıldı” diye yazdı.

GRAHAM: BAŞKANLIĞININ SONU OLUR

Trump’ın bu çıkışına kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’den sert tepki ve eleştiriler geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Özel Savcı Mueller’in müdahale olmadan soruşturmasına devam etmesine izin verilmesi gerektiğini ve birçok Cumhuriyetçi siyasetçinin bu görüşte olduğunu aktardı. Trump’ı savcıyı görevden almaması yönünde uyaran Graham, “Eğer bunu yapmaya kalkarsa bu onun (Trump’ın) başkanlığının sonu olur çünkü biz bir hukuk devletiyiz” dedi.

FLAKE: KONGRE KABUL ETMEZ

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake ise Trump’ın ifadelerinin Mueller’in görevden alınmasının temelinin hazırlanmasına yönelik bir hamleye benzediğini söyledi. Flake, “Mueller’e yönelik ne planlanıyor bilmiyorum ama bir şeyler hazırlanıyor gibi gözüküyor. Umarım bu yöne gitmez. Kongre’de bunu kabul edemeyiz” dedi.

RYAN: MUELLER İŞİNİ YAPABİLMELİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhuriyetçilerin ağır toplarından olan Paul Ryan da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Trump’ı uyardı. Ryan’ın sözcüsü, “ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın hep söylediği gibi, Mueller ve ekibi işlerini yapabilmeli” dedi.

DEMOKRATLAR: MUELLER KIRMIZI ÇİZGİDİR

ABD Senatosu’ndaki Demokrat grubun başkanı Charles Schumer ise Cumhuriyetçilere Trump’a karşı durmaları için çağrı yaptı. Schumer, “Cumhuriyetçilerin, özellikle de liderlerinin, ülkemize karşı sorumluluğu var. Mueller’i kovmanın demokrasimiz için geçilemeyecek bir kırmızı çizgi olduğunu göstermeliler” diye konuştu.

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