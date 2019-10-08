Trump’a karşı ikinci bir muhbir daha çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna lideri ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıktı.
Amerikan istihbarat görevlisi olduğu belirtilen ilk muhbiri temsil eden hukuk şirketi yetkilisi avukat Mark Zaid, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, yine istihbarat görevlisi ikinci bir muhbirin daha olduğunu belirtti. Zaid, söz konusu muhbirin Amerikan İstihbaratı Başmüfettişliği ile Trump’ın Ukrayna ilişkilerine dair konuştuğunu, ancak henüz bir şikâyet mektubu sunmadığını kaydetti. Bu muhbirin Trump’a karşı birinci elden bilgisi olduğu belirtildi. Birinci muhbir, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istediğine dair şikâyet mektubu hazırlamış ve Trump’a karşı azil soruşturması açılmasına neden olmuştu. Her iki muhbirin de kimliği gizli tutuluyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle