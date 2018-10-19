Trump'a inat ilerliyorlar

Yoksulluk, işsizlik ve yüksek suç oranlarından bıkan bir grup insan, geçen cumartesi günü Honduras’ın San Pedro Sula kentinden ABD’ye doğru yola çıktı. Mülteci konvoyu ilerledikçe katılım da giderek arttı. Honduras, Guatemala sınırını aşmaya başaran kalabalık araçlarla, kamyonlarla ya da yaya olarak Meksika sınırına doğru ilerlemeyi sürdürdü.

MEKSİKA’YI UYARDI

Sayıları 3 bini bulduğu belirtilen mülteci konvoyunun Guatemala’ya girmesinin ardından hafta içi ilk açıklamasını yapan Trump, konvoyun durdurulmasını, aksi halde Orta Amerika ülkelerine maddi yardımı keceği tehdidinde bulundu. Ancak Trump’ın tehditleri konvoyun hızını kesmedi. Ve mülteci grubunun öncüleri önceki gün Guatemala ile Meksika sınırından geçen Suchiate Nehri’nin kıyılarına ulaştı. Bazı mülteciler Honduras ya da Guatemala milli marşlarını söyleyerek karşı kıyıdaki Meksika’ya yüzerek geçmeye çalıştı. İktidara geldiğinden bu yana mülteci politikalarını sertleştiren Trump, Twitter’dan Meksika’yı sert bir şekilde uyararak “En güçlü bir şekilde Meksika’ya bu taarruzu durdurması için çağrı yapmak zorundayım. Eğer bunu yapamazlarsa ABD ordusunu devreye sokarım ve GÜNEY SINIRIMIZI kapatırım” dedi.





DEMOKRATLARI SUÇLADI

Başkan Trump, perşembe günü Montana’da yapılan mitingte ise ‘mülteci katarı’nın ardında siyasi muhaliflerinin olduğunu savundu. Trump, “Seçim Günü’nde (6 Kasım) sınırı geçmeye çalışmaları için insanlara bir sürü para veriliyor” iddiasında bulundu. Mülteci yürüyüşüyle ilgili Demokratları hedef alan Trump, “mültecileri destekliyorlar, çünkü gelen herkesin Demokratlara oy vereceğini zannediyorlar” dedi.

Trump’tan peş peşe gelen uyarılar üzerine Meksika da sınırda güvenliği arttırdı. Önceki günden bu yana sınıra yüzlerce takviye polis yollandı. Bunun üzerine Twitter’dan Guetemala sınırına ulaşan Meksika polisinin videosunu paylaşan Trump, “Teşekkürler Meksika, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz” diye yazdı. Ancak birçok mülteci de ABD’ye ulaşma konusunda kararlı olduğunu, tekrar tekrar sınırı aşmayı deneyeceğini söylüyor.

BİLGİ NOTU



ABD Başkanı Trump, 3200 km uzunluğundaki Meksika-ABD sınırına göçü durdurmak için duvar inşa etmeyi vaadetmişti. Kongre’den gerekli ödeneği alamayınca nisan ayında Ulusal Muhafız güçlerini Meksika sınırındaki dört güneybatı eyaletinde görevlendirme kararı almıştı.

POMPEO MEKSİKA’YA GİTTİ



ABD’de 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin en önemli mevzularından biri haline gelen mülteci konvoyu nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Meksika’nın başkenti Mexico City’ye gitti. Meksika yönetimi ise BM’den sınırda mülteci statüsü isteyen insanlarla ilgilgi yardım talebinde bulundu. Meksika’nın yeni devlet başkanı seçilen ve aralık ayında işbaşı yapması beklenen Andres Manuel Lopez Obrador, bir çözüm bulunmasını umduğunu belirterek, “ABD ile ilişkilerimize özen göstereceğiz. Bir dostluk ilişkisi olması çok önemli” diye konuştu.