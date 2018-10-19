Trump'a inat ilerliyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'a inat ilerliyorlar
GeriDünya Trump'a inat ilerliyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
19.10.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

Trump'a inat ilerliyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'a inat ilerliyorlar

ABD Başkanı Trump, geçen cumartesi Honduras’tan başlayan ve ilerledikçe büyüyen mülteci konvoyunu sınıra gelmeden durdurmak için tehdit üzerine tehdit savuruyor. Orta Amerika ülkelerini yardımı kesmekle tehdit eden Trump bu kez konvoyu kesmezse Meksika ile sınırı kapatma tehdidinde bulundu. Meksika ise Guatemala sınırına yüzlerce polis yolladı.

Yoksulluk, işsizlik ve yüksek suç oranlarından bıkan bir grup insan, geçen cumartesi günü Honduras’ın San Pedro Sula kentinden ABD’ye doğru yola çıktı. Mülteci konvoyu ilerledikçe katılım da giderek arttı. Honduras, Guatemala sınırını aşmaya başaran kalabalık araçlarla, kamyonlarla ya da yaya olarak Meksika sınırına doğru ilerlemeyi sürdürdü.

MEKSİKA’YI UYARDI

Sayıları 3 bini bulduğu belirtilen mülteci konvoyunun Guatemala’ya girmesinin ardından hafta içi ilk açıklamasını yapan Trump, konvoyun durdurulmasını, aksi halde Orta Amerika ülkelerine maddi yardımı keceği tehdidinde bulundu. Ancak Trump’ın tehditleri konvoyun hızını kesmedi. Ve mülteci grubunun öncüleri önceki gün Guatemala ile Meksika sınırından geçen Suchiate Nehri’nin kıyılarına ulaştı. Bazı mülteciler Honduras ya da Guatemala milli marşlarını söyleyerek karşı kıyıdaki Meksika’ya yüzerek geçmeye çalıştı. İktidara geldiğinden bu yana mülteci politikalarını sertleştiren Trump, Twitter’dan Meksika’yı sert bir şekilde uyararak “En güçlü bir şekilde Meksika’ya bu taarruzu durdurması için çağrı yapmak zorundayım. Eğer bunu yapamazlarsa ABD ordusunu devreye sokarım ve GÜNEY SINIRIMIZI kapatırım” dedi.

Trumpa inat ilerliyorlar

DEMOKRATLARI SUÇLADI

Başkan Trump, perşembe günü Montana’da yapılan mitingte ise ‘mülteci katarı’nın ardında siyasi muhaliflerinin olduğunu savundu. Trump, “Seçim Günü’nde (6 Kasım) sınırı geçmeye çalışmaları için insanlara bir sürü para veriliyor” iddiasında bulundu. Mülteci yürüyüşüyle ilgili Demokratları hedef alan Trump, “mültecileri destekliyorlar, çünkü gelen herkesin Demokratlara oy vereceğini zannediyorlar” dedi.

Trump’tan peş peşe gelen uyarılar üzerine Meksika da sınırda güvenliği arttırdı. Önceki günden bu yana sınıra yüzlerce takviye polis yollandı. Bunun üzerine Twitter’dan Guetemala sınırına ulaşan Meksika polisinin videosunu paylaşan Trump, “Teşekkürler Meksika, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz” diye yazdı. Ancak birçok mülteci de ABD’ye ulaşma konusunda kararlı olduğunu, tekrar tekrar sınırı aşmayı deneyeceğini söylüyor.

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Trump, 3200 km uzunluğundaki Meksika-ABD sınırına göçü durdurmak için duvar inşa etmeyi vaadetmişti. Kongre’den gerekli ödeneği alamayınca nisan ayında Ulusal Muhafız güçlerini Meksika sınırındaki dört güneybatı eyaletinde görevlendirme kararı almıştı.

POMPEO MEKSİKA’YA GİTTİ

ABD’de 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin en önemli mevzularından biri haline gelen mülteci konvoyu nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Meksika’nın başkenti Mexico City’ye gitti. Meksika yönetimi ise BM’den sınırda mülteci statüsü isteyen insanlarla ilgilgi yardım talebinde bulundu. Meksika’nın yeni devlet başkanı seçilen ve aralık ayında işbaşı yapması beklenen Andres Manuel Lopez Obrador, bir çözüm bulunmasını umduğunu belirterek, “ABD ile ilişkilerimize özen göstereceğiz. Bir dostluk ilişkisi olması çok önemli” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suriye için dörtlü zirve

Trump'a inat ilerliyorlar

Kıbrıs’ta gaz gerginliği gölgesinde ilk buluşma

Yunan Başbakanı taciz hakkında konuştu