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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriTrump'a güçlü rakip... Milyarder isimden adaylık sinyali
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Dünya
AA
08.11.2019 - 18:05, Son Güncelleme:

Trump'a güçlü rakip... Milyarder isimden adaylık sinyali

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Trump'a güçlü rakip... Milyarder isimden adaylık sinyali

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg'ün 2020 ABD başkanlık yarışına katılmayı gözden geçirdiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bloomberg, Demokrat Partiden başkan aday adayı olmayı değerlendiriyor.  Bloomberg'ün Demokrat Partideki mevcut aday adaylarının ABD Başkanı Donald Trump'u yenemeyeceğinden endişe duyduğu için aday olmayı düşündüğü belirtildi.

Bloomberg'ün başkanlık yarışına girebilmek için bugün Alabama eyaleti ön seçimine başvuru yapmasının beklendiği ifade edildi. Michael Bloomberg'in daha önce yapmış olduğu “Hayatımın çoğunu üyesi olarak geçirdiğim Demokrat Partiye yeniden kaydoldum.” açıklaması da , 2020 ABD Başkanlık seçimleri için attığı ilk adım olarak yorumlanmıştı.

3. DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı. Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor. Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.

Warren ve Sanders için “aşırı sol eğimliği” oldukları yorumları yapılıyor.  New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında olduğu Demokrat 9 aday adayı başkanlık yarışından çekilirken 17 aday ise hala kampanyasını sürdürüyor.

KENDİ PARTİSİNDEN 3 ADAY

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçinin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak. 

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