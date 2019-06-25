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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriTrump'a göre İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı yok
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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
25.06.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Trump'a göre İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı yok

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Trump'a göre İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Trump, The Hill internet sitesine verdiği mülakatta ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

Kongrenin onayını almadan İran'a yönelik herhangi bir saldırı yapma yetkisine sahip olup olmadığı şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Evet, buna yetkim var." dedi.

Trump, "İran konusunda ne yaptığımızla ilgili Kongreyi sürekli bilgilendiriyoruz, sanıyorum bunu da takdir ediyorlar. Onları güncel tutmak istiyorum ama yasal olarak bunu yapmak zorunda değilim." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "Trump İran'ı vurmadan önce bizden yetki istemeli." şeklindeki açıklaması hatırlatılan Trump, "Buna katılmıyorum; birçok insan buna katılmıyor." dedi.

İran'a yönelik bir hava saldırısına onay vermeye çok yakın olduğunu anlatan Trump, "Daha sonra bunu yapmamaya karar verdim. Bu kararı bir noktada verecektim ve sonra yapmamaya karar verdim çünkü gerçekten orantılı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki tansiyon artarken Kongredeki Demokratlar, Trump yönetiminin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eyleme geçmeden önce Kongreden onay alması gerektiğini savunuyor.

Geçen hafta ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi sonrasında iki ülke arasındaki ipler iyice gerilmiş, Trump dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i yaptırım listesine almıştı.

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