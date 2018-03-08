Trump'a dava açtı! ABD porno yıldızının ifadesine kilitlendi

ABD basını, ülkede tanınan porno oyuncusu Stormy Daniels'in Donald Trump'a açtığı davada vereceği ifadeye kilitlendi.

ABD merkezli NBC News, Daniels'in davayı açmaktaki amacının yüklü miktarda tazminat kazanmak yerine, Trump cephesi ile sessiz kalması karşılığında imzaladığı bir dökümana açıklık getirmesi olduğunu yazdı.

Mahkemenin Daniels'in 130 bin dolar karşılığında sessiz kalması için imzaladığı belgenin geçerli olup olmadığı yönünde bir karar almasının beklendiği ifade ediliyor.

Daniels ise belgenin Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle '130 bin dolarlık' anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

DANIELS'E ÖDEME YAPILDIĞI DOĞRULANMIŞTI

Daniels, 2016'daki başkanlık seçiminden önce yapılan sözleşmenin Trump'ın imzalamaması nedeniyle "geçersiz" olduğunu savunuyor. Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Daniels'in şikayet dilekçesinde, Cohen'in gözünü korkurtarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı iddia ediliyor.

Stormy Daniels 2011'de InTouch dergisine verdiği söyleşide, 2006 yılında eşi Melania'nın oğulları Barron'u doğurmasından kısa süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

Wall Street Journal'ın 2016'daki seçimlerden önce Stormy Daniels ile bir gizlilik sözleşmesi yaptığı haberi üzerine ilişki yeniden gündeme gelmişti.

TRUMP'IN AVUKATINDAN ÖDEME

Cohen. başkanın porno film yıldızıyla herhangi bir romantik ilişkiye girdiğini "şiddetle reddettiğini" söylüyor.

Los Angeles'ta açılan davanın dilekçesinde, Cohen ve Stephanie Clifford'ın (Daniels'ın gerçek adı) sözleşmeyi imzaladığı, ancak Trump'ın imzalamaması nedeniyle yasal açıdan geçersiz olduğu savunuluyor.

Dilekçede ayrıca "Net olmak gerekirse, Trump'ı korumak adına Clifford'ın sessizliğini korumak ve sesini kısmak için yapılan göz korkutma girişimleri hiçbir engel olmadan devam ediyor " denildi.

Cohen, Clifford'a ödeme yaptığını kabul etmesine karşın, ne için olduğunu söylememişti.

Cohen geçen ay Trump ve şirketinin bu ödemede taraf olmadığını savunmuş ve "Clifford'a yapılan ödeme kanunidir ve kampanyaya katkısı nedeniyle ya da herhangi birinin kampanya harcaması olarak yapılmamıştır" demişti.

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