Trump’a bu kez vergi suçlaması

ABD’de sular durulmuyor... Yüksek Mahkeme adayı hakkında tecavüz iddiaları ortaya atılan, seçim kampanyasında Rusya ile işbirliği yaptığı öne sürülen ABD Başkanı Trump, bu kez ailesinin kaçırdığı iddia edilen milyonlarca dolar vergiden kazanç sağlamakla suçlanıyor. ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın (NYT), Trump’ın 1990’lı yıllarda tartışmalı vergi ödemelerine karıştığını ve ailesinin vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürmesinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların incelendiğini duyurdu.



‘3 YAŞINDAYKEN YILDA 200 BİN DOLAR KAZANDI’

Önceki gün yayınlanan dosya haberde, Trump’ın, kendisi gibi emlak imparatoru olan babasından en az 413 milyon dolar devraldığı, bunun büyük kısmının 1990’lardaki vergi usulsüzlükleriyle kazanıldığı iddia ediliyor. 100 binden fazla belgenin incelendiği araştırmada, “Trump henüz 3 yaşındayken, babasının imparatorluğu üzerinden, bugünün parasıyla yılda 200 bin dolar kazanıyordu. 8 yaşında ise bir milyonerdi” ifadeleri yer alıyor. Haberde Trump’ın üniversiteden mezun olduktan sonra babasından her yıl yaklaşık 1 milyon dolar almaya başladığı, bu miktarın Trump 40’lı ve 50’li yaşlarına geldiğinde yıllık 5 milyon doları bulduğu bildiriliyor.





NYT bu paranın Trump’a gelme nedeninin, ailesinin vergi kaçırmasına yardım etmek olduğunu öne sürüyor. Haberdeki bir diğer iddia da Trump’ın, babası Fred Trump’ın milyonlarca dolarlık ‘uygunsuz vergi indirimi’ almasına yardımcı olduğu. Habere göre, Başkan’ın vefat etmiş olan ebevenyleri Fred ve Mary Trump, çocuklarına 1 milyar dolardan fazla para transferi yapmıştı. Vergi kayıtları bu transfer için 52.2 milyon dolar vergi ödendiğini gösteriyor, ancak asıl vergi miktarının 550 milyon dolar civarında olması gerektiği belirtiliyor.

TRUMP’IN KİŞİSEL KAYITLARI YOK

Haberdeki iddialar, Trump’ın babası Fred Trump’a, şirketlerine ve birçok diğer Trump ortaklığına dair vergi iadesi belgeleri, mal beyanı belgeleri ve banka ekstresi gibi bazı gizli dökümanlara dayanıyor. Trump’ın avukatı Charles Harder “Hiç kimsenin bir sahtekârlık ya da vergi kaçakçılığı yaptığı yok. NYT’nin yanlış iddialarını dayandırdığı unsurlar aşırı derecede hatalı” açıklamasında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise haberi “yanıltıcı bir saldırı” olarak niteledi ve söz konusu işlemlerin yıllar önce ABD Vergi İdaresi (IRS) tarafından onaylandığını belirtti. NYT, haberde yer alan iddiaların uzun yıllar önce yaşanmış olması nedeniyle Başkan Trump’ın ceza almasının çok zor olduğunu ancak ‘vergi sahtekârlığı’ cezalarında zaman aşımı olmadığını belirtti.







FİRST LADY KÖLE MERKEZİNDE



ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ilk kez tek başına yurtdışı gezisine çıktı. First Lady, 5 günlük Afrika gezisi kapsamında 4 ülkeyi ziyaret ediyor. Melania Trump ilk durağı olan Batı Afrika ülkesi Gana’da temasları sürüyor. Önceki gün bir hastaneyi ziyaret eden Melania Trump dün de kölelerin toplandığı bir merkeze gitti. Erkek kölelerin tutulduğu bir zindanda 10 dakika kalan first lady, “Çok duygulandırıcı” diyerek “insanların görmesi gereken bir yer olduğunu” söyledi. Trump, Malavi, Kenya ve Mısır’ı da ziyaret edecek.