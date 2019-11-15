Trump'a bir darbe daha... Danışmanı suçlu bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'a bir darbe daha... Danışmanı suçlu bulundu
GeriDünya Trump'a bir darbe daha... Danışmanı suçlu bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA-AA
15.11.2019 - 22:04, Son Güncelleme:

Trump'a bir darbe daha... Danışmanı suçlu bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'a bir darbe daha... Danışmanı suçlu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturmasında ismi geçen Roger Stone, aralarında "Kongre'ye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" gibi maddelerden suçlu bulundu. Öte yandan ABD'de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen Trump'ın azil (görevden alma) süreci halka açık oturumları kapsamında Ukrayna'nın eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch ifade verdi.

Washington Mahkemesinde jüri, ABD'deki Rusya soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Stone hakkındaki kararını açıkladı.

Jüri, Stone'u aralarında "Kongre'ye yalan söylemek", "adaleti engellemek" ve "tanıkların gözünü korkutmak" gibi 7 maddeden suçlu buldu.

TRUMP'TAN TEPKİ

Trump ise karar hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi Roger Stone'u yalan söylemekten suçlu buluyorlar ve yıllarca hapse tıkmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in de yalan söylediğine işaret eden Trump, bu isimlere ne olacağını sordu.

Trump, "Ülkemiz tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir çifte standart." değerlendirmesinde bulundu.

STONE'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü. 

AZİL SORUŞTURMASINDA İKİNCİ GÜN

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması dün Temsilciler Meclisinde görülmeye başlandı. Bugün ise halka açık oturumların ikincisi yapılıyor. Soruşturma kapsamında Ukrayna'nın eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch ifade verdi.

Yovanovitch'in adı ilk kez Beyaz Saray tarafından yayımlanan Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında geçen 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde geçmişti.

Telefon görüşmesinde Trump, Yovanovitch'in kötü bir büyükelçi olduğunu ve başına kötü şeyler gelebileceğinden bahsetmişti. Zelenski de bu yoruma katıldığını ifade etmişti. Trump, daha sonra Yovanovitch'in görevine son vermişti.

ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI İÇİN ÇALIŞTIM

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Yovanovitch, 30 yıldır ABD'ye diplomat olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, "Görevim 30 yıldır ABD'nin dış politikalarını uygulamak. Bugüne kadar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimleriyle çalıştım. Diplomatlık görevi partilerin çizgisinde davranarak icra edilmez" ifadelerini kullandı.

TRUMP: YOVANOVITCH'iN BULUNDUĞU HER YER KÖTÜYE GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Ukrayna Büyükelçisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Yovanovitch'in görev aldığı her yer kötüye gitti. Somalideydi, orası kötüye gitti. Ukrayna'ya gitti, Ukrayna lideriyle yaptığım görüşmede kendisi onun hakkında olumsuz konuştu. Büyükelçileri atamak ABD Başkanlarının mutlak hakkıdır" mesajını paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle