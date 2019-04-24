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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.04.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Trump'a 'B takımı' uyarısı: Felakete sürüklüyor

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Trump'a 'B takımı' uyarısı: Felakete sürüklüyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulundu. Zarif ABD Başkanı Donald Trump'ı onun “B takımı” olarak adlandırdığı ekip için uyardı.

Zarif, New York'ta düşünce kuruluşu Asia Society'de yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin İran'a yönelik politikalarını eleştirdi.
ABD'nin Hürmüz Boğazını kapatması durumunda bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunan Zarif, “İran petrol satmaya ve alıcılar bulmaya devam edecek. Petrolümüzün satışında Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir geçiş yolu olarak kullanmaya devam edeceğiz ama ABD bunu yapmamıza engel olacak çılgın önlemler almaya kalkışırsa bunun sonuçlarına hazırlıklı olmalı.” dedi.

“TRUMP'IN B TAKIMI ABD POLİTİKASINI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR”

ABD Başkanı Donald Trump'ı onun “B takımı” olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid konusunda da uyaran Zarif, “B takımı, ABD politikasını felakete doğru sürüklüyor... B takımının Trump ile aynı planı yaptığını düşünmüyorum. Onlarınki plan değil trilyonlara mal olacak bir komplo.” diye konuştu.

Cevad Zarif, Trump'ın İran ile çatışma istediğine inanmadığını ama baskı ve zorbalıkla İran'ı müzakere masasına getireceğini ve böylelikle aklındaki anlaşmayı yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

TUTUKLU DEĞİŞİMİ TEKLİFİ

Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulunan Zarif, "Tutuklu değişimi teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım ve yetkim de var." dedi.

Zarif, tutuklu değişimi teklifini 6 ay önce de yaptıklarını ancak Trump yönetiminden bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Zarif, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Zarif, ABD'de 2020'de başkanlık seçimlerine ilişkin bir soruya, “Bu benim işim değil, ABD halkının kararı. Umarım Beyaz Saray'a mantık geri döner.” yanıtını verdi.

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