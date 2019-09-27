Trump’a ağır suçlamalar

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, bir muhbirin Başkan Trump’a karşı azil (impeachment) sürecinin başlamasına neden olan şikâyet dilekçesinin aslını yayınladı. 12 Ağustos’ta yazılan dilekçede “ABD hükümetinden birçok kaynaktan ABD Başkanı’nın makamının gücünü kullanarak yabancı bir ülkenin 2020’deki ABD seçimlerini etkilemesini rica ettiğini duydum” ifadesi yer aldı. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’ndeki ilgili isimlere hitaben yazılan şikâyet dilekçesinde Trump’ın avukatı Rudolph Giuliani’nin söz konusu olayın merkezinde yer aldığı, ABD Adalet Bakanı William Barr’ın da olaya dahil olduğunun düşündüldüğü ifade ediliyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, şikâyeti yazan muhbire teşekkür ederken, “Suçlamaları oldukça rahatsız edici ve güvenilir buluyorum” dedi. Schiff, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesindeki tonunun ‘mafya babasına’ benzediğini de öne sürdü.

BAŞKAN’I İHBAR EDEN AJAN

ABD istihbaratında çalışan bir muhbirin Trump’ın telefon görüşmesine ilişkin yazdığı şikâyet dilekçesi, 12 Ağustos’ta ABD istihbarat servisleri baş müfettişi Michael Atkinson’a ulaştırıldı. Atkinson, iddiaların ele alınması gereken ciddiyette olduğunu belirleyerek iki hafta sonra evrağı Ulusal İstihbarat Bürokus Direktör Vekili Joseph Maguire ile paylaştı. Maguire, daha sonra bu dilekçenin kendi yetki kapsamına girmediğini belirterek ‘dilekçeyi göstermeden’ konuyu ABD Kongresi ile paylaştı. ABD Kongresi’ne dilekçenin ısrarla gösterilmemesi üzerine baş müfettiş Atkinson bunun kanunlara aykırı olduğunu söyleyerek dilekçenin paylaşılmasını talep etti. Maguire’in haftalarca mektubu vermeyi redderek Trump’ı koruyan bir pozisyon aldığı belirtiliyor.

TRUMP YİNE YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin sona ermesinin ardından hakkındaki iddiaları yeniden yalanladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını vurgulayan Trump, “Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbiri yok. Bu büyük bir uydurma” ifadesini kullandı. Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna’daki bağlarının soruşturulması gerektiğini ve bunun şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Trump, “Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için” değerlendirmesinde bulundu.

VOLODİMİR ZELENSKİ ‘YANLIŞ ANLAMIŞ’

Beyaz Saray’ın Trump-Zelenski görüşmesinin metnini yayınlamasının ardından konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sadece Trump’ın sözlerinin yayınlanacağını düşündüğünü söyledi. Zelenski “ABD seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” dedi. Beyaz Saray’ın yayınladığı metinde Trump’ın Biden’ın oğluna yönelik soruşturmaya geri dönülmesi ricasına üzerine Zelenski’nin “Yeni savcı bu konuya bakacak” sözünü verdiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Zelenski’yi tebrik etmek için yaptığı telefon görüşmesinde, eski ABD Başkan Yardımcı Biden’ın oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki işleriyle ilgili olası yolsuzlukların araştırılmasını istediği ortaya çıkmıştı. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı konuşmanın yazılı dökümüne göre Zelenski’ye “Bize bir iyilik yapmanı istiyorum” diyen Trump, “Biden’ın oğluyla ilgili birçok iddia var, Biden soruşturmayı durdurmuş, birçok insan bu konunun açıklık kazanmasını istiyor, bu konuda bizim Adalet Bakanı ile ne yapabilirseniz harika olur” diye devam ediyor.