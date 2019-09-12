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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

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Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.

Yüksek Mahkeme tarafından alınan söz konusu karar, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden sığınmacı alınmasını engelleyeceği sözü veren Trump için zafer olarak nitelendirildi.

Ayrıca karara göre, Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin de reddedileceği kaydedildi.

Karara dair sevincini Twitter'dan paylaşan Trump, "Sınır ilticasında Büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi Kazanımı!" ifadelerini kullandı.
Başkanlık kampanyası zamanında ABD'ye yapan iltica ve göçmenlik akımını büyük ölçüde bitireceği sözü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

Bu kararın ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, federal temyiz mahkemesi, Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin yeni kararıyla, söz konusu ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacı alımında büyük bir düşüş yaşanacak.

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