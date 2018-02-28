Trump yüzünden işinden oldu

‘Tatort’ (Olay Yeri) dizisinin komiseri Lilli Hollunder, ABD Başkanı Donald Trump yüzünden işsiz kaldığını yazdı. Bir bilim kurgu filmi için teklif aldığını bloğundan takipçileriyle paylaşan Hollunder, ancak ABD’de çalışma iznini zorlaştıran yasadan kendisinin de nasibini aldığını yazdı. Hollunder’e, kısa sürede çok sayıda destek yağdı. Alman milli kaleci Rene Adler’le evli olan Hollunder, duygularını şöyle anlattı:

“Bilim kurgu filmi için ABD’den teklif aldım. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Sevinçten uçuyordum. Sevincim o kadar büyüktü ki, kendimi zaptedemeyip bağırıyor, çağırıyor, havalara zıplıyordum. Düşünebiliyor musunuz, iki hafta sonra ABD’de Utah’a uçarak, kamera karşısına geçecektim. Hem de bilim kurgu hayranı olan birisi olarak. 1994 yapımı Kurt Russell’lı ‘Stargate’ filmi kadar önemliydi bu film. ‘Stargate’i sayısız kere izlemiştim. Ama 24 saat sonra her şey değişti. Bu süre içinde ‘01 iş vizesi’ni alamayacağım ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump’ın seyahat ve çalışma şartlarını zorlaştırması sayesinde hayatım söndü. Kendisine bunun için teşekkür ediyorum. Düşünebiliyor musunuz halimi? En mutlu insandan bir anda en mutsuz insan olmayı. Tüm sevincim uçup gitti. Derin bir boşluğa düştüm.”

Etnoloji ve zooloji bölümünü bitirdiğini belirten Lilli Hollunder, 11 yaşındayken New York’a gittiğini ve bir yıl orada yaşadığını yazdı.