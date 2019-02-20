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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.02.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a nükleer transfer planına soruşturma

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Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a nükleer transfer planına soruşturma

ABD'de Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planına soruşturma açtı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Elijah E. Cummings, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek söz konusu teknoloji transferine ilişkin bir rapor paylaştı.

Bazı muhbirlerin verdiği bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi ve nükleer santral ağı kurma planının, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından yönetildiği ve geçen hafta Beyaz Saray'da gerçekleşen bir toplantıda görüşüldüğü ileri sürüldü.

Cummings, Trump yönetiminin, Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi yapma planı konusunda Kongre'ye danışmadığını belirtti.

Transferin çıkar çatışmaları yaratarak Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Cummings, raporda iddia edilenlere ilişkin Beyaz Saray'a mektup yazarak, plana ve görüşmelere dair tüm bilgi ve belgelerin komisyona gönderilmesini istediklerini kaydetti.

Cummings, raporda, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'nin de görevdeyken bu plana destek verdiği iddiasına değinerek, Flynn'e ait tüm elektronik postaları da istedi.

Raporda, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transfer planının Flynn'in kovulmasından sonra da devam ettiği ve hatta etik danışmanının, plana dair tüm çabaların durdurulması çağrısına Trump yönetiminin kulak asmadığı ifade edildi.

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