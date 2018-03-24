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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
24.03.2018 - 20:24, Son Güncelleme:

Trump yönetiminden "silah kontrolü" adımı

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Trump yönetiminden "silah kontrolü" adımı

ABD'de yarı otomatik silahların otomatik silahlara dönüştürülmesini sağlayan aparatların kullanımı yasaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu çalışma için Adalet Bakanlığını görevlendirdiğini belirtti. 

Trump, açıklamasında, "Obama yönetimi bu aparatları yasal hale getirmişti. Kötü fikir. Söz verdiğim gibi bugün Adalet Bakanlığı bu aparatların yasaklanması konusunda açıklamasını yapacak. Yasal silahları yasa dışı otomatik silahlara dönüştüren tüm aparatları yasaklayacağız." ifadelerini kullandı. 

- SESSİONS'TAN YASAKLAMA AÇIKLAMASI 

Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra yazılı açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions da söz konusu aparatların kullanımını yasaklayan düzenlemeyi yaptıklarını ifade etti. 

Buna göre yarı otomatik silahların tam otomatik silahlara dönüştürülmesine imkan veren tüm aparatlar "tam otomatik silah parçası" sayılacak ve satışı yasak olacak. 

ABD'de 1986 yılından bu yana otomatik silahların kullanımı yasak iken, 2010 yılında Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) yarı otomatik silahların tam otomatik silaha dönüştürülmesini sağlayan aparatları "yarı otomatik silahların parçası" kabul ederek bunların kullanımını yasal hale getirmişti. 
ABD'de 1 Ekim 2017'de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne neden olmuş, bu olay ABD'nin en kanlı toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. 

Paddock'un, saldırıda, aparatlarla otomatik silaha dönüştürülmüş birçok tüfek kullanmış olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, birçok kesim bu aparatların yasaklanması için Trump yönetimi üzerinde baskı kurmuştu. 

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