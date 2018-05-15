Trump yönetimi şaşırtmadı! ABD Dışişleri Sözcüsü İsrail şiddetini kınamadı
Trump yönetimi, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki olarak düzenlenen protestolarda İsrail’in 60’tan fazla Filistinlinin ölümüne neden olan şiddetini meşrulaştırmak için Hamas’ı suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, salı günkü basın brifinginde gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen İsrail’in şiddetini kınamadı. ‘Ölümlerden üzüntü duyuyoruz’ demekle yetinen Nauert, yaşananların sorumlusu olarak protestocuları çocuklarını alıp sınıra gitmeye cesaretlendiren Hamas’ı adres gösterdi.
‘HAMAS KIŞKIRTIYOR’ ARGÜMANINA SIĞINDI
Salı günkü basın brifinginin ana gündem maddesi Kudüs ve Gazze’de yaşanan olaylardı. Amerikalı gazeteciler Sözcü Heather Nauert’e ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin İsrail’i net bir biçimde kınadığını hatırlatarak ‘Siz neden kınamıyorsunuz ya da en azından İsrail’in orantısız güç kullandığını teslim etmiyorsunuz?’ diye sordular.
Nauert şunları söyledi:
‘Biz ölümlerden üzüntü duyuyoruz. ABD yönetimi istikrarlı olarak sürekli bunu söylüyor. Ancak işlerin neden bu kadar sıkıntı verici bir aşamaya geldiğini hatırlayalım. Hamas’ın şiddeti kışkırttığını görüyoruz. İnsanları çocuklarını alıp sınıra, tel örgülere gitmeye, tel örgüleri kesmeye teşvik ediyorlar. Uçurtmalarla molotof kokteyli atmaya teşvik ediyorlar. Bu insanlar silah getiriyorlar. Bu sandığınız kadar masum bir durum değil.’
‘İSRAİL’İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR’ DERKEN TÜNELLERİ GÜNDEME GETİRDİ
İsrail’in kendisini savunma hakkı olduğunu belirten Nauert, ABD’nin Hamas’ın eylemlerine sempatiyle yaklaşmayacağını da ekledi. Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacaklarını Başkan Trump’ın 2017 yılı sonunda açıkladığını hatırlatan Nauert, ‘Bir süredir zaten protestolar görüyorduk. Yani bu yeni bir şey değil. Ancak Hamas bu durumu şiddeti kışkırtmak için kullanacaksa İsrail’in endişenme hakkı vardır’ dedi. Nauert, Dışişleri Bakanı Pompeo ile iki hafta önce İsrail’e yaptıkları ziyarete atıfta bulunarak ‘Hamas’ın İsrail’e saldırmak için kazdığı tünelleri kendi gözlerimle gördüm’ vurgusu yapmayı da ihmal etmedi.
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