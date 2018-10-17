'Trump yönetimi neden Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topluyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Trump yönetimi neden Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topluyor'
GeriDünya 'Trump yönetimi neden Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topluyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
17.10.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

'Trump yönetimi neden Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topluyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Trump yönetimi neden Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topluyor'

Washington Post yazı işleri, "Kabul edilemez olan, Trump yönetiminin çok şımarttığı bir rejim ve yönetici için yürüttüğü diplomatik aklama operasyonudur" dedi.

Washington Post gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı temasları eleştirdi.

"Trump yönetimi neden Suudi Arabistan'ın dağınıklığını topluyor?" başlıklı baş yazıda Pompeo'nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da yaptığı görüşmeye değinilirken, ABD Dışişleri Bakanı'nın Kaşıkçı'nın kaybolmasıya ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak yerine Suudi yönetimine krizden çıkış yolu göstermeye çalıştığı savunuldu.

Yazıda, Pompeo'ya, Riyad'a kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunun “kapsamlı, şeffaf ve zamanında soruşturulması” için baskı yapmasının söylenildiği ancak Pompeo'nun niyetinin gerçeği ortaya çıkarmaktan çok Veliaht Prens'e kendi tetiklediği krizden çıkmanın yolunu göstermek olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Suudilerin, Kaşıkçı cinayeti konusunda göstermelik bir hikaye uydurduğunun söylendiğinin ve bununla da aslında Kaşıkçı'ya yönelik operasyonun emrini verdiğine inanılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumluluktan kurtarmayı amaçlandığının ileri sürüldüğü yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu senaryoya destek vermeye hazır olduğu sinyallerini verdiği belirtildi.

Yazıda Trump'ın, Twitter hesabından, Veliaht Prens ile yaptığı telefon görüşmesinde genç Suudi liderin, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "(İstanbul’daki konsolosluk binasında) ne olduğuna dair hiçbir bilgisi bulunmadığını" söylediğini aktardığı, Prens Muhammed bin Selman'ın da Pompeo'ya "Biz güçlü ve eski müttefikleriz. Dünün, bugünün ve yarının zorluklarını birlikte göğüsleriz." dediği hatırlatıldı.

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMAK KONUSUNDA DAHA CİDDİ"

Türk yetkililerin, Associated Press'e (AP), Kaşıkçı'nın Konsolosluğa girdikten kısa süre sonra öldürüldüğüne ve bedeninin parçalandığına ilişkin iddiaları destekler nitelikte deliller bulduğunu belirttiğinin vurgulandığı yazıda, "İstanbul'a dönersek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti gerçeği ortaya çıkarmak konusunda daha ciddi görünüyor. Ancak, soruşturma önemli engellerle karşı karşıya kaldı. Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte, nihayet konsolosluğa girmesine izin verilen araştırmacıların yeni boyanmış duvarlarla karşılaştıklarını söyledi." ifadeleri yer aldı.

Gazete, "Kabul edilemez olan, Trump yönetiminin, içeride ve dışarıdaki giderek artan ölçüsüzlüklerine rağmen, çok şımarttığı bir rejim ve yönetici için yürüttüğü diplomatik aklama operasyonudur. Kaşıkçı hakkındaki gerçekler ortaya çıkana kadar, ABD'li şirketler Suudi rejiminden uzak durmalı ve Kongre, tüm askeri satışları engellemeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

İşte ilk açıklama!

Bu kareden saniyeler sonra... Yaptığı hareket olay yarattı

O ülkeye Türkler kimlikle seyahat edebilecek!