Trump yönetimi ‘Green Card’ı değiştirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Green Card uygulamasını hedef alan “liyakat esaslı göçmenlik sistemine” ilişkin teklifinin detaylarını açıkladı.
Rastgele seçimin Amerikan değerleri ile uyuşmadığını söyleyen Trump, ABD’ye “Green Card” (Yeşil Kart) ile gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun düşük ücretli ve düşük vasıflı işçilerden oluştuğunu kaydetti. Sistemin detaylarını anlatan Trump, “Yeni teklifle her yıl verilen Green Card sayılarında herhangi bir düşüş olmayacak. Rastgele seçme yerine artık ABD’ye göçmen olarak kabul edilmek için basit ve evrensel kriterler getireceğiz” dedi. Puanlama esaslı bir Green Card sistemi getireceklerini kaydeden Trump, “Mevcut Green Card tiplerini ‘Amerika’yı İnşa Et Vizesi’ ile değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Puanlamaya dair Trump, “Genç bir işçiyseniz daha yüksek puanınız olacak. Bir mesleğiniz veya istihdam için bir yeteneğiniz varsa, yüksek bir eğitime sahipseniz veya burada istihdam yaratmak konusunda bir planınız varsa daha fazla puan alacaksınız” dedi.
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