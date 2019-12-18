Trump yönetimi Ermeni tasarısına katılmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus imzasıyla yapılan yazılı açıklamada tasarıyla ilgili, “ABD Yönetimi’nin pozisyonu değişmemiştir. Konuyla ilgili değerlendirmemiz Başkan’ın geçen nisan ayında yaptığı açıklamayla net bir şekilde ifade edilmiştir” denildi. Trump 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan’da geçen yıl yaptığı açıklamada “Meds Yeghern” yani “Büyük felaket” ifadesini kullanmıştı. Trump, “Daha hoşgörülü bir gelecek inşa etmek amacıyla geçmişin acı dolu unsurlarıyla yüzleşmenin önemini vurguluyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Benzer bir tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nden 29 Ekim’de 11’e karşı 405 oyla geçmişti. Her iki tasarının da Türkiye’ye karşı yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.