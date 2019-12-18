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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump yönetimi Ermeni tasarısına katılmıyor

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Trump yönetimi Ermeni tasarısına katılmıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato’da geçen hafta oybirliğiyle kabul edilen ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak niteleyen Ermeni tasarısına katılmadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus imzasıyla yapılan yazılı açıklamada tasarıyla ilgili, “ABD Yönetimi’nin pozisyonu değişmemiştir. Konuyla ilgili değerlendirmemiz Başkan’ın geçen nisan ayında yaptığı açıklamayla net bir şekilde ifade edilmiştir” denildi. Trump 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan’da geçen yıl yaptığı açıklamada “Meds Yeghern” yani “Büyük felaket” ifadesini kullanmıştı. Trump, “Daha hoşgörülü bir gelecek inşa etmek amacıyla geçmişin acı dolu unsurlarıyla yüzleşmenin önemini vurguluyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Benzer bir tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nden 29 Ekim’de 11’e karşı 405 oyla geçmişti. Her iki tasarının da Türkiye’ye karşı yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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