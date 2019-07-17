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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump, vekili suçlarken kopya çekmiş

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Trump, vekili suçlarken kopya çekmiş

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kongre’nin ilk başörtülü üyesi Ilhan Omar’ı hedef aldığı Beyaz Saray’daki konuşmasında ‘kopya çektiği’ ortaya çıktı. Konuşma metni objektiflere yansıyan Trump’ın, terör örgütü El Kaide’nin (İngilizce yazılışı ‘Al Qaeda’) telaffuzunu ‘Alcaida’ diye not ettiği görüldü.

‘EL KAİDE’ İDDİASI

Trump, basın brifinginde Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Ömer’i, terör örgütü El Kaide’ye sempati beslemek ve 11 Eylül saldırılarının önemini küçümsemekle suçladı. Trump’ın bu iddiası, Mogadişu doğumlu Ilhan Omar’ın 2013 yılındaki bir televizyon röportajına dayanıyor. Omar bu röportajda, Amerikalıların ‘El Kaide’ adını ekstra ciddi söylemelerini tiye alıyor. Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları eleştiren göçmen kökenli 4 kadın Kongre üyesini hedef alan Trump’ın, “Beğenmiyorsanız, geldiğiniz yere geri dönün” sözleri ‘ırkçılık’ olarak nitelendiriliyor.

‘PRİM VERMEYİN’

Trump’ın El Kaide bağlantılı olduğunu ima ettiği Demokrat Partili milletveki Ilhan Omar, hedefteki diğer üç vekille düzenlediği ortak basın toplantısında Trump’ın sözleriyle ilgili olarak “Bu sohbet odalarında ya da televizyonlarda olsun, beyaz ırkçıların gündemidir, şimdi ise Beyaz Saray’ın bahçesine ulaştı” dedi. Vekillerden Trump’ın sözlerine ‘prim verilmemesi’ uyarısı gelirken, toplantı sırasında Trump, Twitter’dan, büyük harflerle “Eğer mutlu değilseniz, gidebilirsiniz” diye yazıp ünlem koydu.

BİLGİ NOTU

Trump’ın ‘Geldikleri yere dönsünler’ dediği 4 Temsilciler Meclisi üyesi gibi Kongre’de göçmen kökenli toplamda 68 kişi bulunuyor. Senato’da 16, Temsilciler Meclisi’nde ise 52 üyenin ya kendisi göçmen ya da göçmen bir aileden geliyor.

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