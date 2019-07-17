Trump, vekili suçlarken kopya çekmiş
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kongre’nin ilk başörtülü üyesi Ilhan Omar’ı hedef aldığı Beyaz Saray’daki konuşmasında ‘kopya çektiği’ ortaya çıktı. Konuşma metni objektiflere yansıyan Trump’ın, terör örgütü El Kaide’nin (İngilizce yazılışı ‘Al Qaeda’) telaffuzunu ‘Alcaida’ diye not ettiği görüldü.
‘EL KAİDE’ İDDİASI
Trump, basın brifinginde Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Ömer’i, terör örgütü El Kaide’ye sempati beslemek ve 11 Eylül saldırılarının önemini küçümsemekle suçladı. Trump’ın bu iddiası, Mogadişu doğumlu Ilhan Omar’ın 2013 yılındaki bir televizyon röportajına dayanıyor. Omar bu röportajda, Amerikalıların ‘El Kaide’ adını ekstra ciddi söylemelerini tiye alıyor. Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları eleştiren göçmen kökenli 4 kadın Kongre üyesini hedef alan Trump’ın, “Beğenmiyorsanız, geldiğiniz yere geri dönün” sözleri ‘ırkçılık’ olarak nitelendiriliyor.
‘PRİM VERMEYİN’
Trump’ın El Kaide bağlantılı olduğunu ima ettiği Demokrat Partili milletveki Ilhan Omar, hedefteki diğer üç vekille düzenlediği ortak basın toplantısında Trump’ın sözleriyle ilgili olarak “Bu sohbet odalarında ya da televizyonlarda olsun, beyaz ırkçıların gündemidir, şimdi ise Beyaz Saray’ın bahçesine ulaştı” dedi. Vekillerden Trump’ın sözlerine ‘prim verilmemesi’ uyarısı gelirken, toplantı sırasında Trump, Twitter’dan, büyük harflerle “Eğer mutlu değilseniz, gidebilirsiniz” diye yazıp ünlem koydu.
BİLGİ NOTU
Trump’ın ‘Geldikleri yere dönsünler’ dediği 4 Temsilciler Meclisi üyesi gibi Kongre’de göçmen kökenli toplamda 68 kişi bulunuyor. Senato’da 16, Temsilciler Meclisi’nde ise 52 üyenin ya kendisi göçmen ya da göçmen bir aileden geliyor.
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