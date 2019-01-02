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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.01.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Trump ve senatör arasında gerginlik

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Trump ve senatör arasında gerginlik

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partinin 2012 seçimlerindeki başkan adayı olan ve bu yıl tekrar senatör seçilen Mitt Romney arasında gerginlik yaşandı.

Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Romney, Washington Post gazetesinde Trump'a yönelik eleştirel bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, Trump'ın iki yıldır ama özellikle bu ay aldığı kararlara bakıldığında, başkanlık ofisini dolduramadığını belirten Romney, "Bir başkan, dürüstlük ve doğruluğun temel niteliklerini göstermeli ve ulusal söylemleri nezaket ve saygı ile karşılamalıdır. Bu kısım, (Trump'ın) görevdeki eksikliğinin en çok göze çarptığı yer." ifadelerini kullandı.

Trump ise Romney'e karşılık, Twitter hesabından, "Mitt Romney yine hızlı başladı. Mitt'in sınır güvenliğine ve yardımcı olabileceği pek çok konuya odaklanmasını tercih ederim. Ben kazandım (Başkanlık) o kazanamadı. Tüm Cumhuriyetçiler adına mutlu olmalı. Kazanmak için takım oyununun bir parçası olmalı." paylaşımında bulundu.

Trump ve senatör arasında gerginlik

Romney de Trump'tan gelen her açıklamaya karşılık vermeyeceğini ama bölücü, ırkçı, cinsiyetçi, göçmen karşıtı, dürüst olmayan ve yıkıcı ifadelere veya eylemlere karşı açık sözlü olacağını belirtti.

Yarın ABD Kongresinin 116. açılışında Utah eyalet senatörü olarak yemin edecek Romney'in, parti içinden Trump'a eleştiri yönelten siyasetçiler arasında yer alması bekleniyor.

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