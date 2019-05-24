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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.05.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Trump ve Pelosi arasında 'akıl sağlığı' atışması

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Trump ve Pelosi arasında 'akıl sağlığı' atışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisine "Rusya soruşturmasının üstünü örttüğü'' suçlamasını yönelten Nancy Pelosi'ye sert tepki göstermesiyle başlayan atışma, ikili arasında hakaretler içeren söz düellosuna dönüştü.

Pelosi, Trump'ın kendisi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi Rusya soruşturmasına tepki gösterip yarıda kesmesinin ardından, ''ülkenin iyiliği'' için Trump'ın ''dengesiz'' davranışlarına ailesinin müdahale etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Trump ise cevap vermekte gecikmediği Pelosi için ''deli'' ve ''işe yaramaz'' ifadelerini kullanarak, uzun süredir izlediği Pelosi'nin eskisi gibi olmadığını ve akıl sağlığını yitirdiğini belirtti.

Nancy Pelosi ise bunun üzerine Trump'a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Pelosi, ironik paylaşımında, ''Son derece istikrarlı dahi, ne zaman başkan gibi davranmaya başlarsa o zaman kendisiyle altyapı, ticaret ve diğer konular üzerinde çalışmaya başlayacağım.'' dedi.

Trump ve Pelosi arasında yaşanan atışma ABD medyasında ise ''hakaretler hava uçuşuyor'', ''ülkenin seçilmiş en üst düzey yetkilileri birbirlerinin akıl sağlığını sorguluyor'' şeklinde yer aldı.

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