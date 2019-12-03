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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.12.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump ve Macron'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Trump ve Macron'dan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Londra'da ortak açıklama yaptı. Toplantıda terörle mücadeleye vurgu yapıldı. Açıklama sırasında DEAŞ ile ilgili bir soruya cevap veren Trump, Suriye'de Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda terörist olduğunu söyleyerek Macron'a, "Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Ülkelerin savunma için, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini harcamasına ilişkin alınan karara hala bazı üyelerin uymadığını belirten Trump, Macron'un NATO'yla ilgili eleştirileri konusunda "NATO son 3 yılda oldukça büyük bir mesafe katetti. Bu oldukça gurur duyduğumuz bir durum. NATO harika bir görev icra ediyor." dedi.

Macron'un da NATO fikrine destek verdiğini ancak ittifakın iyi kullanılmadığını düşündüğünü ifade eden Trump, "Eğer iyi şekilde kullanılmıyorsa bu iyi olmaz." diye konuştu.

Fransa’nın Amerikan teknoloji şirketlerine vergi uygulamasına ile ilgili bir soru üzerine Trump, şunları kaydetti:

"Bir sonuca varmayı umut ediyoruz. Belki de böyle olmayacak, yeni vergiler getireceğiz. Amerikan şirketlerine biz vergi uygulamak istiyoruz, başkası değil. Cumhurbaşkanı şaraplara vergi uyguladığımızı biliyor, diğer vergiler de yolda. Bunu yapmak istemeyiz. İki tarafın da yararına olabilecek bir vergilendirme üzerinde çalışalım."

"ALMAK İSTEDİĞİNİZ HERKESİ ALABİLİRSİNİZ"

ABD'nin çok sayıda DEAŞ militanını yakaladığını söyleyen Trump, "Büyük bir kısmı Fransa’dan, Almanya’dan. Çoğu Avrupa’dan. Bazı ülkeler geri alma konusunda mutabıklar." ifadelerini kullandı.

Trump, daha sonra Macron'a dönüp, "Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz." dedi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oldukça iyi ilişkisi olduğunu ifade eden Trump, "Suriye'den bazı askerlerimizi eve geri getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz." diye konuştu. Trump, petrol sahalarının ise kendi kontrolleri altında olduğunu vurguladı.

Trump, S-400 alımı konusunda yaşanan gerilime ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye Patriot sistemlerini almak istedi ama Obama yönetimi buna izin vermedi. Ancak diğer bir sistemi almaya hazır oldukları zaman buna müsaade ettiler. Türkiye uzun bir süre Patriot sistemini almak istedi. Bizim sistemimiz, NATO’nun kullandığı, harika bir sistem bu. Ancak Türkiye'ye satmak istemediler. Hikayenin iki tarafı var. Bunu söylemek zorundayım."

ABD Başkanı, İran konusunda yaptığı değerlendirmede de "Çok büyük gösteriler oluyor. Birçok kişiyi öldürüyorlar ve kimse bilmesin diye de interneti kapatıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, gösteriler konusunda değerlendirme yapmayacağını ama desteklemediklerini kaydetti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.12.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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