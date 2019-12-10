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Dünya
AA
10.12.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

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Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Lavrov'un mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması beklenen görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.

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