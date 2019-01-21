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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.01.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Trump ve Kim arasında gerçekleşecek ikinci zirve açıklaması

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Trump ve Kim arasında gerçekleşecek ikinci zirve açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak 2. zirvenin nükleer silahlardan arınma konusunda "somut adımları" içereceğini söyledi.

Pence, "Fox News Sunday" ile yaptığı söyleşide, Trump'ın bu zirvede Kim'e, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin "somut adımlar" atması konusunda baskı yapacağını belirtti.

Mike Pence, ayrıca ABD Başkanı'nın zirve konusunda çok iyimser olduğunu ifade ederek "Kendisiyle lider Kim arasında tanık olduğum iletişim gerçekten dikkate değer. Başkan, gerçek ilerleme sağlayabileceğimize ve çaba göstermeyi sürdüreceğimize inanıyor." diye konuştu.

Kuzey Kore için diplomasi trafiği yoğunlaşmış, Güney Koreli ve ABD'li diplomatların, İsveç'te bir grup uluslararası uzmanın katılacağı toplantıda Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geleceği bildirilmişti. Japon diplomatların da İsveç'te ABD'nin Kuzey Kore müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Steve Biegun ile görüşmelerinin planlandığı açıklanmıştı.

Yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung Wha, planlanan ABD-Kuzey Kore zirvesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere telefon görüşmesi yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağı açıklanmıştı.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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