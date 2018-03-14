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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTrump: 'Uzay Kuvvetleri' kuracağız
Dünya Trump: 'Uzay Kuvvetleri' kuracağız
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14.03.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Trump: 'Uzay Kuvvetleri' kuracağız

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Trump: 'Uzay Kuvvetleri' kuracağız

ABD Başkanı olduğundan beri ilk kez Kaliforniya eyaletini ziyaret eden Donald Trump, San Diego'da askerlere yaptığı konuşmada, gelecekte ABD ordusu içinde 'Uzay Kuvvetleri' oluşturabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump ordu içerisinde gelecekte 'Uzay Kuvvetleri' oluşturabileceklerini söyledi. Kalifroniya eyaletindeki San Diego şehrinde askerlerle biraraya gelen Trump, önce ABD'nin yakın gelecekte Mars gezegenine yapmayı planladığı seyahatten bahsetti.

'RAKİBİM SEÇİMİ KAZANSAYDI MARS'A GİTMEYİ HAYAL EDEMEZDİNİZ'

ABD Başkanı "Eğer rakibim (başkanlık seçimini) kazansaydı Mars'a gidemezdiniz. Hatta bunu hayal bile edemezdiniz" dedi.

'HAVA KUVVETLERİMİZ VAR, UZAY KUVVETLERİMİZ DE OLACAK'

Sputnik'in aktardığı habere göre Trump "Benim uzay konusundaki yeni ulusal stratejim uzayı tıpkı kara, deniz ve hava gibi bir savaş alanı olarak tanıyor. Bir Uzay Kuvvetleri'ne sahip olabiliriz. Hava Kuvvetlerimiz var, Uzay Kuvvetlerimiz de olacak. Ordumuz, donanmamız var" ifadelerini kullandı.
​Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biliyorsunuz geçen gün 'uzayda büyük miktarda iş yapmamız nedeniyle belki de uzay kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini' söyledim. Bunu söylerken çok da ciddi değildim ama sonra bunun harika bir fikir olduğunu ve belki de bunu yapmamız gerektiğini söyledim"

Geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi, Hava Kuvvetleri biriminin altında 'Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasının önünü açan tasarıyı desteklemişti.

Temsilciler Meclisi ve Senato ise nihai olarak yıllık Savunma Bakanlığı yetkilendirme kanunu çerçevesinde ayrı bir Uzay Kuvvetleri kurulmamasına karar vermişti. Ancak bazı uzmanlara göre kanun gelecekte bu birimin kurulmasına zemin hazırlıyor.
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster da daha önce yaptığı bir açıklamada ABD'nin uzayda yaşanacak çatışmalara hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.

 

 

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