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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.07.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Trump ünlü rapçi için devreye girdi

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Trump ünlü rapçi için devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’in başkenti Stockholm'de gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i aradı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’in başkenti Stockholm'de düzenlenen bir festivalden sonra kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Grammy adayı rapçi ASAP Rocky için devreye girdi. Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı telefon görüşmesinden Rocky’ye şahsen kefil oldu. Trump attığı Tweet’te, Löfven’in kendisine rapçinin adil yargılanacağına dair söz verdiğini açıkladı.

ASAP Rocky, İsveç başkentinde düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahneye çıktıktan sonra karıştığı, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. İsveç polisi, Stockholm şehir merkezinde çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ederken, ABD’li rap yıldızının 25 Temmuz’a kadar nezarette kalmasına karar verdi.

Donald Trump yanı sıra ABD’de pek çok ünlü de Stockholm yönetimine ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için çağırıda bulunmaya devam ediyor.

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