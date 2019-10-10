Trump teyit etti: İbrahim al-Asiri iki yıl önce öldürüldü
El Kaide lideri Usame bin Ladin'den sonra dünyanın en tehlikeli teröristi olarak adlandırılan İbrahim al-Asiri'nin ölümü teyit edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İbrahim al-Asiri'nin iki yıl önce Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri yapımı insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü teyit etti.
İbrahim al-Asiri kimdir?
Usame bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinden sonra dünyanın en tehlikeli teröristi olarak gösterilebileceği söylenen Suudi Arabistan doğumlu al-Asiri, patlayıcı madde üretimindeki becerisiyle biliniyordu.
al-Asiri, ürettiği "iç çamaşırı bombası"yla 2009 Noel'inde ABD'li bir yolcu uçağını düşürme noktasına getirmişti. Patlama, bombayı giyen gencin acemiliği nedeniyle atlatılmıştı.
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