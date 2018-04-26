Trump Temmuz'da Londra'ya gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti kesinleşti. Trump'ın Temmuz ayında Birleşik Krallık'ı ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret sırasında yoğun katılımın olacağı protestolar bekleniyor.
The Independent gazetesi, Birleşik Krallık yetkillilerinin Trump'ın ziyareti için hazırlıklara başladığını duyurarak, Temmuz ayı ortasında gerçekleştirilecek ziyaret için büyük protestoların gerçekleştirileceğine dikkati çekti.
Ziyaretin Brükselde gerçekleştirilecek NATO toplantısının ardından yapılacağını ifade eden gazete, Birleşik Krallık’ta Trump karşıtları tarafından uzun zamandır planlanan protestoların, ABD başkanı Birleşik Krallık’a ayak basar basmaz başlayacağını belirtti.
Başkan Trump'ın çalışma seyahati olarak gerçekleştireceği ziyaretin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başarılı geçen Washington ziyaretinin ardından yapılacağı dikkat çekilirken, Birleşik Krallık yetkililerin bu ziyareti mümkün olduğu kadar devlet ziyareti statüsünde yapılan seramoniler şeklinde planladıkları ifade edildi.
Tam tarih hakkında kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen tahmini günün 13 Temmuz olacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce Birleşik Krallık’a gerçekleştiemek istediği ziyaret, birçok konuda yaptığı açıklamalar ve ırkçı yaklaşımları nedeniyle Birleşik Krallık’ta büyük tepki görmüş ve ziyaret planları değişik çevrelerce tepkiyle karşılanmıştı.
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