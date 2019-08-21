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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.08.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Trump tartışmanın fitilini ateşlemişti... Almanya kapıyı kapattı

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Trump tartışmanın fitilini ateşlemişti... Almanya kapıyı kapattı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, G7 ülkelerinin G7 formatında toplanma kararı almalarının sebeplerinin devam ettiğini belirterek, bu sebepler ortadan kalkmadan Rusya'nın gruba katılamayacağını söyledi.

Seibert, Berlin’de Federal Basın Merkezinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’yı tekrar G7’nin içine katarak bu grubu G8 yapmak istemesine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olarak Kırım’ı ilhak ettiğini ve Ukrayna’daki ayrılıkçıları siyasi ve askeri olarak desteklediğini anımsatan Seibert, “G7'deki partnerlerin 2014'te, G8 yerine G7 formatında toplanılacağına ilişkin kararı birlikte aldıklarının hatırlanması lazım. Bunun da sebepleri vardı." dedi.

Seibert, sebeplerin ortadan kalkmasına yönelik emareler olduğunda zirvenin formatının değiştirilmesi üzerine konuşulabileceğini belirterek, "Bugünkü durumu biliyorsunuz. Bu durum devam ediyor. Böylelikle G7 partnerlerinin verdiği karar da." diye konuştu.

"GÖRÜŞELEBİLİR"

Sözcü Seibert, ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi’nde konuyu gündeme taşıması durumunda, bunun
orada görüşüleceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını ifade ederek, "Rusya'nın da bu grubun (G7) içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum." demişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

Trumptan çok konuşulacak öneri: Dönsün
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