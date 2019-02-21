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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
21.02.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Trump talimat verdi o kadını sakın ülkeye almayın!

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Trump talimat verdi o kadını sakın ülkeye almayın!

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden Hoda Muthana'nın ülkeye geri alınmayacağını açıkladı.

Trump Twitter'da paylaştığı mesajında ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo'ya "Hoda Muthana'yı ülkeye geri almaması talimatı verdiğini" söyledi.

Trump talimat verdi o kadını sakın ülkeye almayın

Pompeo ise 24 yaşındaki Muthana'nın ABD vatandaşı olmadığını ve ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini belirti.

Ancak Muthana'nın ailesi kızlarının ABD vatandaşı olduğunu savunuyor.

Alabama'da büyüyen Muthana 20 yaşındayken ailesine Türkiye'de bir üniversite etkinliğine katılacağını söyleyerek evden ayrılmış, ancak Suriye'de DEAŞ'a katılmıştı.

Trump talimat verdi o kadını sakın ülkeye almayın

Muthana'nın durumu 15 yaşındayken DEAŞ'a katılan ve yeni doğan bebeğiyle İngiltere'ye dönmeye çalışan Şamima Begüm'ün durumuyla benzerlik gösteriyor. Begüm'ün Birleşik Krallık vatandaşlığı iptal edildi.

Trump daha önceki açıklamalarında İngiltere ve Avrupa ülkelerine DEAŞ üyelerini geri almaları ve yargılamaları gerektiğini söylemişti.

Trump aksi takdirde ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin bu kişileri serbest bırakmak zorunda olduğunu da eklemişti.

AVUKATI OYUN OYNANDIĞINI SAVUNUYOR

Muthana'nın aile avukatı Hassan Shilby, Trump'ın Avrupalı ülkelere vatandaşlarını geri almaları çağrısı yapmasının "akıl almaz" olduğunu söyledi ve "Şimdi de Amerikan vatandaşlarına gelince oyunlar oynuyor" dedi.

ABC televizyonuna konuşan Shilby "Trump yönetimi Amerikan vatandaşlarını haksız yere vatandaşlıktan çıakrıyor. Hoda Muthana'nın geçerli ABD pasaportu var ve vatandaş. New Jersey Hackensack kentinde Ekim 1994 yılında babası diplomatlık görevini sonlandırdıktan aylar sonra dünya geldi" dedi.

Shilby AFP'ye açıklamasında da Muthana'nın yargılanmak istediğini ve eğer mahkum edilirse hapse gitmeye hazır olduğunu da söyledi.

Pompeo ise Muthana ile ilgili "Yasal temeli, geçerli bir ABD pasaportu, pasaporta hakkı ya da ABD'ye yolculuk etmek için vizesi yok. Hoda Muthana ABD vatandaşı değil ve ABD'ye kabul edilmeyecek" dedi.

New York Times'ın haberine göre Muthana Türkiye'ye gitmeden önce ABD pasaportuna başvurduğunu ve aldığını söyledi. Suriye'ye vardıktan sonra Muthana Twitter'da üç başka kadınla birlikte Batılı ülkelere ait pasaportlarını yakarken çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Diğer sosyal medya paylaşımlarında Muthana, DEAŞ militanlarına Amerikalıları öldürme çağrısında bulundu.

Uzmanlar ABD yönetiminin babası Yemenli bir diplomat olduğu için Muthana'nın vatandaş olmadığını savunduğunu düşünüyor. ABD'de yabancı diplomatların çocukları ABD yetkisi altında olmadığı için ABD vatandaşı olamıyor.

Ancak ailenin avukatı Muthana doğduğunda babasının diplomat olmadığını söylüyor.

18 aylık oğlu olan Muthana ise DEAŞ'a katılmış olmaktan büyü pişmanlık duyduğunu söyledi ve paylaştığı sosyal medya mesajları için özür diledi.

ABC News'e konuşan Muthana "Keşke tüm bunları insanların hafızalarından ve internetten silebilsem. Pişmanım. Umarım Amerika ona tehdit olduğumu düşünmez ve beni bir zamanlar manipule edilmiş normal bir insan olarak kabul eder" dedi.

 

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