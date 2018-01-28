Trump: Taliban vahşetine karşı her ülke adım atmalı

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptıkları yazılı açıklamalarla Afganistan’ın başkenti Kabil’de önceki gün 103 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump, “alçakça saldırıyı kınadığını” belirtti ve ABD’nin Afgan halkının ve yönetiminin yanında olduğunu bildirdi. Trump, açıklamasında, “Taliban’ın vahşeti galip gelmeyecek. Tüm ülkeler Taliban’a karşı kararlı bir adım atmalıdır” çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise Tillerson, “ABD, Kabil’deki korkunç saldırıyı şiddetle kınıyor. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla beraberdir” ifadesini kullandı. Taliban’ın sivilleri hedef almak için bir ambulansı kullanmış olmasının insanlık dışı bir eylem olduğunu kaydeden Rex Tillerson, ABD’nin bu zor gününde Afgan halkı ve yönetimi ile yan yana durduğunu dile getirdi.

235 KİŞİ YARALI

Afganistan İçişleri Bakanlığı, son açıklamasında Kabil’deki bombalı saldırıda yaşamın yitirenlerin sayısının 103’e çıktığını, yaralı sayısının ise 235 olduğunu bildirdi. Bakanlık, ayrıca ölenlerin çoğunun sivil olduğu bilgisini paylaşmıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, teröristin bomba yüklü ambulansla saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetmişti. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.

YİNE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İNKÂR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz ITV kanalına verdiği röportajda bilim dünyasını büyük kısmının kabul ettiği iklim değişikliğinin gerçek olmadığını savundu. ABD’nin Trump döneminde imzasını çektiği Paris İklim Anlaşması’na geri dönebileceğini ifade eden Trump, bunun için anlaşmanın şartlarının değişmesi gerektiğini söyledi.

Trump’a iklim değişikliği konusundaki görüşleri de soruldu. ABD Başkanı buna, “Soğuma var, ısınma var. İklim değişikliği denmezdi, küresel ısınma denirdi. Bu pek işe yaramıyor çünkü her yerde hava çok soğuyor” diye cevap verdi. Donald Trump sözlerine, “Buz kütleleri eriyecekti ve şimdiye kadar yok olacaklardı. Ancak şimdi yeni rekorlar kırıyorlar. Rekor seviyesindeler” ifadelerini kullandı.