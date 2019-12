Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri yalan

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Amerikan basınında çıkan haberlerde Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderilmesinden bahsedilmesine rağmen Trump'ın paylaşımında 12 bin rakamından bahsetmesi de dikkati çekti.

The story today that we are sending 12,000 troops to Saudi Arabia is false or, to put it more accurately, Fake News!