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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.11.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

Trump: Suudi Arabistan olmasaydı İsrail’in başı dertte olurdu

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Trump: Suudi Arabistan olmasaydı İsrail’in başı dertte olurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "Suudi Arabistan olmasaydı İsrail’in başı dertte olurdu” dedi. Riyad’ın petrol piyasasındaki rolünü bir kez daha öne çıkaran Trump, “Suudi Arabistan petrol fiyatlarının düşük kalmasını sağlıyor. Küresel bir resesyon istiyorsanız, en önemli unsur petrol fiyatlarının yükselmesidir” dedi.

Trump, Şükran Günü vesilesiyle başta Afganistan olmak üzere Amerika dışında görev yapan askerlerle telefon görüşmesi yaparak, askerlerden son durum değerlendirmesi aldı ve onların şükran gününü kutladı. Trump’ın ailesiyle Şükran Günü’nü geçirdiği Florida’da yapılan telefon görüşmesi esnasında kameralar da içeri alındı. Telekonferans görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a Suudi Arabistan’la yaşanan Kaşıkçı krizi soruldu.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre, Trump daha önceki açıklamasında dile getirdiği unsurların altını bir kez daha çizdi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman için “Emri vermiş olsa da vermemiş olsa da bunu kesin bir dille yalanlıyor” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika’nın Suudi Arabistan’la parasal ilişkiyi öne çıkararak insan hakları ve demokrasi değerlerinden taviz verdiği eleştirilerine cevaben “Her ülke bizimle aynı değerleri paylaşmayabilir. Bizim misyonumuz Amerikan halkının güvenliği ve emniyetini sağlamak” diye konuşmuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN OLMASAYDI..."

Trump’ın verdiği mesajlar da benzer tondaydı. Trump, Suudi Arabistan’ın güçlü bir müttefik olduğunu vurgularken, “Suudi Arabistan olmasaydı İsrail’in başı dertte olurdu” dedi. Riyad’ın petrol piyasasındaki rolünü bir kez daha öne çıkaran Trump, “Suudi Arabistan petrol fiyatlarının düşük kalmasını sağlıyor. Küresel bir resesyon istiyorsanız, en önemli unsur petrol fiyatlarının yükselmesidir” dedi.

Trump, Kaşıkçı cinayeti için “Bu işlenen suçtan nefret ediyorum, örtbas edilmesinden de. Veliaht Prens de işlenen suçtan benden daha çok nefret ediyor” dedi. Donald Trump, Amerika ve Suudi Arabistan arasında savunma alanındaki anlaşmalara vurgu yaptı. “İnsanlar gerçekten benim yüzbinlerce iş imkanından vazgeçmemi mi istiyor?” diye soran Trump, “Doğrusunu söylemek gerekirse bu standardı gözetirsek, kimse bizim müttefikimiz olmazdı” ifadesini kullandı.

Trump: Suudi Arabistan olmasaydı İsrail’in başı dertte olurdu

TRUMP AFGANİSTAN’A GİDECEK Mİ?

Trump, ordu mensuplarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde kendi döneminde savunma bütçesinin arttırıldığına dikkat çekti. Son dönemde Pakistan’da 2011 yılında öldürülen El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin operasyonunu yöneten komutan Bill McRaven’ı ve Pakistan’ı sert sözlerle eleştirmişti. Amerikan ordusunda daha önce görev yapan ordu mensuplarıyla medya üzerinden tartışmaya giren Trump göreve gelmesinden bu yana 2 yıl geçmesine ragmen 17 yıldır savaşın devam ettiği Afganistan’ı ziyaret etmediği için eleştirilere hedef olmuştu. Trump, Afganistan’da görev yapan Hava Kuvvetleri’ne mensup komutanla telefonda görüşürken “Amerika’da görüşmek üzere. Belki de ben sizi orada görürüm. Neler olacağını bilemeyiz” sözleriyle kendisinin de Afganistan’a gidebileceği sinyalini verdi.

Trumptan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Dünya kirli bir yer
Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Dünya kirli bir yer

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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