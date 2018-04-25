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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
25.04.2018 - 06:26, Son Güncelleme:

Trump: Suriye'den çekilmek istiyoruz ama kalıcı bir iz bıraktıktan sonra

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Trump: Suriye'den çekilmek istiyoruz ama kalıcı bir iz bıraktıktan sonra

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası Suriye'deki Amerikan askerlerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Eve geri dönmek istiyoruz ve döneceğiz. Ama orada kuvvetli ve kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Beyaz Saray'da Macron ile ortak bir basın açıklaması düzenleyen Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'yi terk edeceği vaadinde bulunmadığı gibi, yakın zamanda böyle bir hamlenin gelmeyeceği sinyalini verdi.

Macron, ABD ziyareti öncesinde Trump'a askerlerini geri çekmemesi çağrısı yapmıştı.

Amerikan Fox News Televizyonu'na mülakat veren Macron, IŞİD'in nihai yenilgisi sonrası böyle bir adımın "sahanın İran'a ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" anlamına geleceğini söylemişti.

Trump daha önce Suriye'de Amerikan askerlerinin mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediğini belirtmiş; Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası ABD, Fransa ve İngiltere bu ülkede hava saldırıları düzenlemişti.

İran ile nükleer anlaşma

İki liderin gündemindeki bir diğer konu, İran ile nükleer anlaşmaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunuyor. Fransa ve ABD'nin bu konudaki görüş ayrılıkları ise sürüyor.

Ortak basın açıklamasında Trump, İran ile nükleer anlaşmayı "delilik" olarak nitelerken, Macron anlaşmanın hayati olduğunu söyledi.

Macron, Tahran'ın balistik füze programı üzerinde yetersiz de olsa bir kontrol sağladığını ancak İran'ın bölgedeki eylemlerini kontrol etmek için yeni bir anlaşmaya gerek duyulduğunu belirtti.

Trump ise Orta Doğu'da yaşanan tüm sorunların arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü.

Trump'tan İran'a tehdit: Çok büyük sorunlarla karşılaşırlar

ABD Başkanı bir gazetecinin "nükleer anlaşmadan çıkarsanız İran nükleer programı yeniden başlatır mı?" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"Hiçbir şeyi yeniden başlatmayacaklar. O iş o kadar kolay olmaz. Eğer yeniden başlatırlarsa çok büyük, daha önce karşılaşmadıkları türden sorunlar yaşarlar. Bunu bir yere yazın."

ABD Başkanı'nın 12 Mayıs'a kadar, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda bir karar vermesi gerekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, nükleer programlarını "çok daha büyük bir hızda" faaliyete geçirmeye hazır oldukları uyarısında bulunmuştu.

Zarif, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin, uluslararası toplum tarafından Washington'un güvenilir bir ortak olmadığı şeklinde algılanacağını belirtmişti.

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