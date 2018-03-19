‘Trump Suriye için Riyad’dan para istedi’
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki Amerikan güçlerini çekmek için Suudilerden maddi yardım istedi.
Gazetenin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, Suudi Arabistan’dan 4 milyar doları (15.6 milyar TL) Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın elinden kurtarılan topraklarda istikrarın sağlanması için vermesini talep etti. Beyaz Saray, bu parayla terör örgütü YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolüne giren bölgeleri, DEAŞ’tan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan korumayı planlıyor.
PRENS SELMAN ABD’DE
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bugün temaslar için Washington’a gelecek. Suudi yetkililer de bu paranın Esad’ın ve müttefiki İran’ın yeniden güçlenmesini önlemek için kullanılmasına sıcak bakıyor. Washington Post’a konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili, ABD’nin askeri misyonunu büyütmeye pek istekli olmadığı bir durumda SDG’nin Suriye rejimiyle anlaşması gerektiğini ifade etti. Ancak bir başka yetkiliye göre Esad rejimi her zamankinden daha zayıf.
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