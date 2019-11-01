Trump: Suikasta uğrarsam Melania ağlamaz
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yapılacak herhangi bir suikast girişiminde eşi Melania Trump'ın çok da fazla üzülmeyeceğini söyledi.
Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, eşiyle ilgili çok fazlaca konuşulan ilişkileri hakkında bir ipucu verdi.
Trump özel bir bağış etkinliğinde Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in 2017 yılında senatörlerin beyzbol oynadığı sahada gerçekleşen silahlı saldırı sonrası vurulmasından bahsetti. Trump bundan bahsederken Scalise'in ne kadar çetin bir karakter olduğunu, eşinin hastanede hüngür hündür ağladığını unutamadığını belirtti.
Trump şakayla karışık, "Herkesin eşi yaşanan trajediye böyle bir tepki vermez, benimkinin de vermeyeceğini biliyorum" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle