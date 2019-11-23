Trump: Senato’da yargılanmak istiyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nde yürütülen azil soruşturmasının ardından oylanması ve kabul edilmesi durumunda Senato’da yargılanmak istediğini söyledi.
Öte yandan, ABD’nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi. Trump’ın telefonda gayet yüksek sesle konuştuğunu ve bu nedenle de konuşulanları net bir şekilde duyduğunu savunan Holmes, Trump’ın Sondland’a “Zelenski seni seviyor. Bu nedenle de soruşturmayı açacak mı” dediğini, Sondland’ın ise “Evet bunu yapacaktır” yanıtı verdiğini aktardı. Trump, siyasi rakibi Joe Biden’ın oğluna karşı Ukrayna’da soruşturma açılması için Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye baskı yapmakla itham ediliyor.
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