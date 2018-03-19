Trump savcıyı hedef aldı
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Rusya’nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’i hedef alınca, ilk tepkiyi kendi partisindeki Cumhuriyetçilerden gördü.
Cumhuriyetçi siyasiler, “Burası bir hukuk devleti. Bunu kabul edemeyiz” diye konuştu. Trump, önceki gün attığı tweet’te “Neden Mueller’in ekibinde bazıları sahtekâr Hillary (Clinton) destekçisi olan 13 Demokrat var fakat ekip içerisinde bir tane Cumhuriyetçi yok? Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı? Ayrıca ortada hile yok” ifadelerini kullandı.
‘BUNA YAPARSA SONU OLUR’
BAŞKAN Trump’ın Savcı’yı hedef alan sözlerine kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’den sert tepki geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savcı Mueller’in müdahale olmadan soruşturmasına devam etmesine izin verilmesi gerektiğini ve birçok Cumhuriyetçi siyasetçinin bu görüşte olduğunu aktardı. Trump’ı savcıyı görevden almaması yönünde uyaran Graham, “Eğer bunu yapmaya kalkarsa bu onun (Trump’ın) başkanlığının sonu olur çünkü biz bir hukuk devletiyiz” dedi. Senatör Jeff Flake ise Trump’ın ifadelerinin Mueller’in görevden alınmasının temelinin hazırlanmasına yönelik bir hamleye benzediğini söyledi. Flake, “Umarım bu yöne gitmez. Kongre’de bunu kabul edemeyiz” dedi.
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