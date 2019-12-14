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Dünya
DHA
14.12.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Trump şapkası taktı, dayak yedi

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Trump şapkası taktı, dayak yedi

ABD’de 14 yaşındaki bir çocuk okulda Başkan Donald Trump’ı destekleyen bir şapka taktığı için okul otobüsünde dayak yedi. 

Florida’da bir anne, oğlunun okulda Başkan Donald Trump’ı destekleyen bir şapka taktığı için kafasından aşağı süt döküldüğünü, daha sonra okul otobüsünde dayak yediğini ileri sürdü. Anne “Şu anda hastanede 14 yaşındaki çocuğumun yanında oturuyorum çünkü 8 tane siyahi çocuk okul otobüsünde ona saldırdı” açıklamasıyla görüntüleri yayınladı. 

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