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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump sağlığıyla ilgili haberlere tepki gösterdi

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Trump sağlığıyla ilgili haberlere tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Kasım’da yaptığı ani hastane ziyaretinin ardından yaşanan karmaşadan medyayı sorumlu tuttu.

“Bu rutin bir kontroldü. Yaralı bir askerin ailesini de ziyaret ettim. İşim bitince de eve döndüm” diyen Trump, sağlık durumuyla ilgili tartışmalara yer veren Amerikan basını için, “Bu insanlar hasta. Bu ülkede basın gerçekten çok tehlikeli. Yolsuz bir basınımız var. Umarım davranışlarını düzeltirler, çünkü gittikleri yol çok tehlikeli” ifadelerini kullandı. Haberler nedeniyle eşi ve ekibindeki görevlilerin de endişelendiğini anlatan Trump, “Sağlık kontrolünden geçtim ve döndüm. Eşim, ‘Hayatım, iyi misin? Sorun ne? Kalp krizi geçirmiş olabileceğine dair haberler geçiyorlar’ dedi. Ben de ‘Niye kalp krizi geçireyim ki?’ dedim. ‘Çünkü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne gittin’ diye karşılık verdi. Sağlık kontrolü yaptırmak isteyince biz oraya gideriz” dedi.

Trump, 16 Kasım’da, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne önceden duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirmişti. Trump’ın göğüs ağrısı çektiği iddiaları üzerine doktoru Sean Conley, ziyaretin ‘önceden planlanmış check-up’ olduğunu, ancak zamanlamadaki belirsizlikten ötürü haftalık programında yer almadığını söylemişti.

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