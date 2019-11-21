Trump sağlığıyla ilgili haberlere tepki gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, 16 Kasım’da yaptığı ani hastane ziyaretinin ardından yaşanan karmaşadan medyayı sorumlu tuttu.
“Bu rutin bir kontroldü. Yaralı bir askerin ailesini de ziyaret ettim. İşim bitince de eve döndüm” diyen Trump, sağlık durumuyla ilgili tartışmalara yer veren Amerikan basını için, “Bu insanlar hasta. Bu ülkede basın gerçekten çok tehlikeli. Yolsuz bir basınımız var. Umarım davranışlarını düzeltirler, çünkü gittikleri yol çok tehlikeli” ifadelerini kullandı. Haberler nedeniyle eşi ve ekibindeki görevlilerin de endişelendiğini anlatan Trump, “Sağlık kontrolünden geçtim ve döndüm. Eşim, ‘Hayatım, iyi misin? Sorun ne? Kalp krizi geçirmiş olabileceğine dair haberler geçiyorlar’ dedi. Ben de ‘Niye kalp krizi geçireyim ki?’ dedim. ‘Çünkü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne gittin’ diye karşılık verdi. Sağlık kontrolü yaptırmak isteyince biz oraya gideriz” dedi.
Trump, 16 Kasım’da, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne önceden duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirmişti. Trump’ın göğüs ağrısı çektiği iddiaları üzerine doktoru Sean Conley, ziyaretin ‘önceden planlanmış check-up’ olduğunu, ancak zamanlamadaki belirsizlikten ötürü haftalık programında yer almadığını söylemişti.
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