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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.05.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

Trump rüzgarı arkasına aldı... Tarih verdi

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Trump rüzgarı arkasına aldı... Tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da resmen açıklayacağını duyurdu. Öte yandan kamuoyundaki destek oranının son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

Trump, 2020'den yeniden başkanlık yarışında olacağını Twitter hesabından ilan etti.

Trump, açıklamasında, "İkinci dönem başkanlık için yarışacağımı 18 Haziran'da First Lady Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile beraber Florida'nın Orlando kentinde ilan edeceğim. 20 bin kişilik Amway Center'da yapılacak tarihi buluşmada bize katılın." ifadesini kullandı.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

ANKETLER NE DİYOR? 

Öte yandan Harvard CAPS/Harris Pol adlı araştırma şirketi, ülkede 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Trump'ın Amerikan kamuoyundaki destek oranına ilişkin rapor hazırladı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 48'inin Trump'ın yaptığı işleri onayladığı, yüzde 52'sinin ise karşı çıktığı belirtilen raporda, bu seviyenin Haziran 2017'den beri görülen en yüksek destek oranı olduğu kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 39'unun, Trump'a destek vermeleri konusunda ekonominin iyiye gitmesini gerekçe gösterdikleri belirtildi.

SEÇİLME OLASILIĞI ARTIYOR

Oranlara ilişkin açıklama yapan Harvard CAPS/Harris Pol kurucu üyesi Mark Penn, "İnsanların ekonomi hakkındaki görüşleri, Trump'a olan destek oranını yavaş yavaş yukarı çekiyor. Bunun yanı sıra Çin ve göç gibi diğer konulardaki eylemleri de oranlara olumlu yansıyor. Haliyle yüzde 45 ila 50 aralığındaki her artış, (Trump'ın) yeniden seçilmesi olasılığını artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, "RealClearPolitics" adlı web sitesi tarafından yapılan kapsamlı bir ankette ise Trump'ın destek oranın yüzde 42 çıktı.

3 KASIM 2020'DE YAPILACAK

8 Kasım 2016'da yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 45. Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlamıştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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