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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
13.06.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Trump polemiği kaçırmadı: 'Uyansana dayak sersemi'

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Trump polemiği kaçırmadı: 'Uyansana dayak sersemi'

ABD Başkanı Donald Trump, 72'nci Tony Ödülleri töreninde sahnede kendisine küfreden ünlü aktör Robert de Niro'ya Twitter'dan karşılık verdi. Trump, ünlü aktörden "düşük IQ'lu kişi" diye bahsetti ve "Herhalde filmlerinde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yedi... Uyansana sersem!" ifadelerini kullandı.

Robert de Niro, sahnede rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" demiş, seyirciler onu ayakta alkışlamıştı.

Oscar ödüllü oyuncu, koyu bir Trump muhalifi olarak tanınıyor.

Trump'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"Robert De Niro, IQ'su çok düşük olan kişi, herhalde filmlerinde gerçek boksörlerden çok fazla yumruk yedi. Dün akşam onu izledim ve gerçekten o sırada 'sersemlemiş' olduğunu düşünüyorum.

"Herhalde istihdamın tüm zamanlardan daha yüksek, ekonominin de her zamankinden iyi durumda olduğunun farkına varamadı, birçok şirket de ülkeye geri akıyor. Uyansana, dayak sersemi!"

Robert de Niro, 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimleri sırasında da Trump karşıtı kampanya yürütmüştü. De Niro, paylaştığı videoda onu "aptal" ve "ulusal bir felaket" olarak nitelemişti.

Pazar günkü Tony Ödülleri'ni canlı yayınlayan CBS televizyonu ise, ünlü oyuncunun Trump'a küfrettiği kısımları bipledi. Oyuncu, ellerini havada yumruk yaparak "Artık 'Kahrolsun Trump' değil, Trump'ı S…." sözleriyle ayakta karşılandı.

MERLY STREEP'E DE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Trump geçen yıl da Altın Küre Ödül Töreni'nde kendisini eleştiren ünlü oyuncu Meryl Streep'e sert çıkmıştı.

Streep, Trump'ın seçim kampanyası sırasında New York Times gazetesinin engelli bir gazetecisini taklit etmesini eleştirmiş ve onu zorbalıkla suçlamıştı.

Trump ise yanıtı yine Twitter'dan vermiş, Streep'in "Hollywood'da gerektiğinden fazla değer verilen oyunculardan bir tanesi" olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı 3 kez Oscar kazanan Streep için "O, ağır yenilgiye uğrayan bir Hillary (Clinton) dalkavuğu" ifadelerini kullanmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.06.2018-2)
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