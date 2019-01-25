‘Trump PelosI’ye boyun eğdi’
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nde ulusa sesleneceği geleneksel “Birliğin Durumu” (The State of the Union) konuşmasını, hükümetin yeniden açılmasının ardından yapacağını açıkladı.
Trump, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi’yi, konuşma için gönderilen resmi daveti geri çekmesinden dolayı eleştirdi. Pelosi, bir ayı aşkın süredir devam eden ve 800 bin hükümet çalışanın etkilendiği kriz nedeniyle başkanların geleneksel olarak Temsilciler Meclisi’nden yaptıkları konuşmanın kriz çözülmeden önce yapılmasının uygun olmadığını açıklamıştı. CNN International gelişmeyi, “Trump, Birliğin Durumu konuşmasında Pelosi’ye boyun eğdi” ifadesiyle duyurdu. Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongre’den talep ettiği 5,7 milyar dolarlık ödeneğe sıcak bakmayan Demokratlarla arasındaki çatlak, geçici bütçenin onaylanmamasına ve hükümetin kapanmasına neden olmuştu. Trump, “Konuşmamı kapanma bittikten sonra yapacağım. Birliğin Durumu konuşmam için başka bir mekân aramıyorum çünkü Temsilciler Meclisi’nin tarihi, geleneği ve önemiyle yarışacak başka bir mekân olamaz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle