Trump ‘pahalı’ dedi askeri geçitten vazgeçti
ABD Başkanı Donald Trump, ‘komik fahiş maliyet’ diyerek kasım ayındaki Gaziler Günü’nde Washington’da yapılmasını istediği askeri geçit töreninden vazgeçtiğini açıkladı.
ABD medyasında törenin Beyaz Saray’ın öngördüğünden 3 misli pahalıya, 92 milyon dolara mâl olacağı hesaplanmıştı. Pentagon önceki gün bir gerekçe göstermeden geçit töreni planının 2019’a ertelendiğini duyurmuştu.
Twitter mesajında yüksek maliyet için başkent Washington D.C.’nin yerel yöneticilerini suçlayan Trump, bunun yerine Andrew Hava Üssü’nde planlanan törene katılacağını, ertesi gün de Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin yüzüncü yılı törenleri için 11 Kasım’da Paris’e gideceğini yazdı.
Trump, tören iptalinin ardından “Şimdi daha fazla askeri jet alabiliriz” dedi. ABD Başkanı, maliyet düşürülürse seneye bir tören yapılabileceğini de kaydetti.
Geçen yıl Paris’teki Bastille Günü kutlamalarına katılan Trump, kendisinin de Washington’da böyle bir tören istediğini açıklamıştı.
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