Trump o soruya cevap verdi: Devam edecek mi?
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ÅŸahin gÃ¶rÃ¼ÅŸleri nedeniyle â€˜Ã‡Ä±lgÄ±n KÃ¶pekâ€™ lakabÄ±yla bilinen Savunma BakanÄ± James Mattis'in gÃ¶reve devam edip etmeyeceÄŸiyle ilgili, "Onunla Ã§ok iyi bir iliÅŸkimiz var, kendisi iyi bir insan. Ä°yi anlaÅŸÄ±yoruz ancak kendisi ayrÄ±labilir, yani bir noktada herkes ayrÄ±labilir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Trump Mattis iÃ§in "DoÄŸruyu bilmek isterseniz sanÄ±rÄ±m kendisi biraz Demokrat" ifadelerini de kullandÄ±.
Trump, Amerikan CBS kanalÄ±nda yayÄ±mlanan "60 Dakika" programÄ±nda, kabinesindeki gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
Mattis'in ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ sorulan Donald Trump, James Mattis'in gÃ¶revine devam edip etmeyeceÄŸiyle ilgili konuda kapÄ±yÄ± aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±.Â
ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n kendisine "gÃ¶revden ayrÄ±lmak istediÄŸi" ÅŸeklinde herhangi bir niyet beyanÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Trump, "Onunla Ã§ok iyi bir iliÅŸkimiz var, kendisi iyi bir insan. Ä°yi anlaÅŸÄ±yoruz ancak kendisi ayrÄ±labilir, yani bir noktada herkes ayrÄ±labilir. BurasÄ± Washington, insanlar gÃ¶revlerinden ayrÄ±lÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
"KENDÄ°SÄ° BÄ°RAZ DEMOKRAT"Â
Mattis'le ilgili, "DoÄŸruyu bilmek isterseniz sanÄ±rÄ±m kendisi biraz Demokrat" ifadesini kullanan Donald Trump'Ä±n yorumlarÄ±, Amerikan kamuoyunda "Mattis ayrÄ±labilir" ÅŸeklindeki tartÄ±ÅŸmalarÄ± da yeniden alevlendirdi.Â
Ã–te yandan Trump, kabinesindeki bazÄ± isimlerden memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â
Ä°sim vermek istemeyen ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n bu deÄŸerlendirmesi, kamuoyu Ã¶nÃ¼nde sÄ±k sÄ±k eleÅŸtirdiÄŸi Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'la ilgili bir yorum olarak deÄŸerlendirildi.Â
ÃœnlÃ¼ AmerikalÄ± gazeteci Bob Woodward'un "Korku: Trump Beyaz Saray'da" adlÄ± kitabÄ±nda, Mattis'in Trump'Ä± ciddi ÅŸekilde eleÅŸtirdiÄŸi iddiasÄ±na yer verilmiÅŸ ancak daha sonra hem Trump hem de Mattis kitaptaki ilgili iddialarÄ± reddetmiÅŸti.Â
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